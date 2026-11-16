Serena Williams i jej wieloletnia partnerka biznesowa Beth Ferreira ogłosiły uruchomienie firmy venture capital na wczesnym etapie rozwoju Starfire Ventures. Spółka dąży do pozyskania 200 mln dolarów dla swojego debiutanckiego funduszu, który będzie inwestował w firmy skoncentrowane na sztucznej inteligencji.

Inwestycje w fintech i zdrowie

Jak informuje TechCrunch, Starfire Ventures planuje wspierać firmy rozwiązujące ważne, niedostatecznie zaopiekowane problemy ludzi w gospodarce doświadczeń. Wśród obszarów wskazywanych przez fundusz są technologie finansowe, zdrowie i wellness.

Nowy fundusz jest odrębny od Serena Ventures, którą Williams założyła w 2022 roku. Przedstawiciel Starfire Ventures potwierdził, że Serena Ventures niedawno dokonała ostatniej inwestycji, jednak zespół będzie nadal wspierał istniejące spółki portfelowe.

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Kontynuacja partnerstwa

Serena Ventures zainwestowała w ponad 100 firm i pozyskała ponad 100 mln dolarów kapitału. Beth Ferreira pracowała jako doradczyni i partnerka generalna Serena Ventures, a także współinwestowała z Williams od 2015 roku, między innymi w rundę seedową MasterClass.

Jak powiedziała Williams w komunikacie prasowym, Starfire Ventures utworzono jako strukturę, która będzie istnieć poza udziałem jej założycielek. Celem firmy jest poszerzanie dostępu do kapitału i tworzenie możliwości, aby więcej osób mogło uczestniczyć we własności i rozwoju transformacyjnych przedsiębiorstw.

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