Amerykański surfer John John Florence nie będzie ubiegał się o sezonową dziką kartę do światowego touru World Surf League (WSL) w 2027 roku. Decyzja ta znacząco zmniejsza jego szanse na kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles, informuje Channel NewsAsia. O decyzji sportowca wcześniej poinformował ESPN.

Przerwa po tytule

34-letni Hawajczyk, który reprezentował Stany Zjednoczone na igrzyskach olimpijskich w Tokio i Paryżu, przez ostatnie dwa lata nie startował w Championship Tour WSL. Zrobił sobie przerwę po zdobyciu tytułu mistrza świata w 2024 roku.

W tym czasie Florence głównie żeglował po świecie z żoną i małym synem. Surfer powiedział ESPN, że jest przyzwyczajony do planowania życia w trzyletnich okresach i że jego rodzina potrzebuje więcej czasu.

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Warunki kwalifikacji olimpijskiej

Zgodnie z systemem kwalifikacji w surfingu, z każdego kraju na igrzyska olimpijskie może zakwalifikować się do trzech sportowców każdej płci — poprzez światowy tour oraz inne zawody Międzynarodowego Stowarzyszenia Surfingu. Jednocześnie reprezentacja USA wybiera uczestników turniejów tego stowarzyszenia na podstawie rankingu światowego touru.

Dlatego, aby mieć szansę na kwalifikację olimpijską, Florence musiałby zajmować wysokie miejsca w rankingu WSL w 2027 roku, a następnie w 2028 roku. Przedstawiciele reprezentacji USA i WSL nie skomentowali sytuacji od razu.

Możliwy powrót na Pipeline

Florence zaznaczył, że nie wyklucza przyszłych startów. Ma nadzieję otrzymać dziką kartę na finałową imprezę bieżącego sezonu na Pipeline na północnym wybrzeżu Oahu, która ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Surfer podkreślił, że nie chce zajmować miejsca w tourze, jeśli nie będzie w pełni skupiony na rywalizacji.

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