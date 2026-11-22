Sędziowie Formuły 1 ukarali meksykańskiego kierowcę Cadillaca, Sergio Pereza, przesunięciem o pięć pozycji na starcie następnego Grand Prix Kataru. Karę nałożono po kolizji Pereza z brazylijskim debiutantem Haasa Rafaelem Camarą podczas wyścigu w Las Vegas w USA, poinformował Channel NewsAsia.

Decyzja sędziów

Do incydentu doszło na 18. okrążeniu przed zakrętem numer 14. Sędziowie uznali, że Perez nie miał prawa do toru jazdy w zakręcie i ponosił pełną odpowiedzialność za kolizję.

Za to naruszenie Meksykanin miał otrzymać 10-sekundową karę w wyścigu. Perez wycofał się jednak z rywalizacji, dlatego sankcję zamieniono na utratę pięciu pozycji startowych w następnym wyścigu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skutki kontaktu

Po kolizji Camara obrócił się na torze, lecz zdołał kontynuować jazdę i ukończył wyścig na 16. miejscu. Bolid Pereza po kontakcie uderzył w bariery.

Perez oświadczył, że jechał obok Camary i oczekiwał, że rywal pozostawi mu miejsce na pokonanie zakrętu. Według niego brazylijski kierowca później przeprosił i wyjaśnił, że nie zobaczył bolidu Cadillaca. Zespół Cadillac, który rozgrywa debiutancki sezon, nie zdobył ani jednego punktu w 21 wyścigach. Grand Prix Kataru będzie przedostatnią rundą sezonu.

Czytaj nas na