W Stanach Zjednoczonych sierżant armii Jian Zhao, który służył w bazie Joint Base Lewis-McChord w stanie Waszyngton, przyznał się do udziału w spisku mającym na celu zbieranie i przekazywanie informacji obronnych nabywcom powiązanym z Chinami. Powołując się na Departament Sprawiedliwości USA, poinformowała o tym Anadolu Agency.

Materiały dotyczące systemów rakietowych

Zgodnie z dokumentami sądowymi 37-letni Zhao był sierżantem zaopatrzenia baterii artylerii. Od listopada 2021 roku do marca 2025 roku działał w zmowie z byłym żołnierzem armii USA Ruoyuem Duanem, który również wcześniej przyznał się do winy.

Zhao przekazywał fragmenty instrukcji do systemu artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS oraz fotografował prezentacje o ograniczonym dostępie dotyczące systemów rakietowych i ćwiczeń wojskowych. Sprzedawał także wojskowe komputery i dyski twarde za tysiące dolarów.

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Ogłoszenie wyroku zaplanowano na marzec

Zhao został aresztowany 6 marca 2025 roku. Podczas zatrzymania agenci skonfiskowali 30 tys. dolarów w gotówce oraz kilka wojskowych dysków twardych.

Przedstawiciel FBI oświadczył, że wojskowy naruszył przysięgę, przekazując rządowi Chin wrażliwe informacje wojskowe USA. Ogłoszenie wyroku wobec Zhao zaplanowano na 1 marca 2027 roku. Grozi mu do 10 lat więzienia oraz grzywna do 250 tys. dolarów.

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