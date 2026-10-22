W Brisbane w Australii siostra ośmioletniej Elizabeth Struhs wystąpiła w ostatnim dniu dochodzenia koronera w sprawie jej śmierci i powiedziała, że ma nadzieję na wyciągnięcie wniosków, które pomogą uratować inne dzieci. Dochodzenie sprawdza, czy działania organów państwowych w sprawie ochrony dziecka przed jej śmiercią w 2022 roku były właściwe, informuje ABC News.

Zeznania rodziny

Starsza siostra, Jade Struhs, opowiedziała sądowi o Elizabeth jako o bystrym, dobrym i łagodnym dziecku. Opuściła rodzinny dom w Toowoombie oraz religię matki, gdy miała 16 lat, a Elizabeth dwa lata. Jak powiedziała, przez cały ten czas myślała o młodszej siostrze i przechowywała jej zdjęcia.

W połowie 2019 roku ojciec dziewczynki, Jason Struhs, zawiózł ją do szpitala w stanie śpiączki wbrew woli jej matki, Kerrie Struhs. Stało się to przed zdiagnozowaniem u Elizabeth cukrzycy typu 1. Kerrie Struhs została później uwięziona na kilka miesięcy za zaniedbanie dziecka. Podczas pobytu Elizabeth w szpitalu Jade mogła odnowić z nią kontakt i widziała, jak jej siostra nauczyła się samodzielnie nakłuwać palec, aby kontrolować cukrzycę.

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Śmierć dziecka i wyroki

Elizabeth Struhs zmarła w domu w Toowoombie w pierwszym tygodniu stycznia 2022 roku po tym, jak jej ojciec przestał podawać jej ratującą życie insulinę. Jason Struhs niedawno dołączył do grupy religijnej The Saints, której członkinią była jego żona. Grupa wyznaje poglądy przeciwne interwencji medycznej i, według ABC News, naciskała na ojca, by przerwał leczenie dziecka, wierząc, że uratuje ją Bóg.

Jade Struhs dowiedziała się o śmierci siostry kilka dni później z wiadomości od dziennikarza, a następnie organizowała pogrzeb. W oświadczeniu ciotki i wujka dziewczynki, Melissy i Adama Struhsów, odczytanym w sądzie, podano, że widzieli swoją siostrzenicę tylko jako niemowlę z powodu wyobcowania w rodzinie.

W 2025 roku Jason i Kerrie Struhsowie, a także 11 członków The Saints, stanęli przed sądem pod zarzutem morderstwa. Zostali uniewinnieni od tego zarzutu, lecz uznani za winnych nieumyślnego spowodowania śmierci. Rodzice Elizabeth zostali skazani na ponad 14 lat więzienia każde z nich, a inni członkowie grupy otrzymali kary od sześciu do dziewięciu lat. Koronerka Ainslie Kirkegaard ogłosi ustalenia dochodzenia w 2027 roku.

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