W Sądzie Najwyższym stanu Queensland w Australii siostra Frances Crawford złożyła zeznania w sprawie o zabójstwo kobiety, o które oskarżony jest jej mąż Robert John Crawford. Nie przyznał się on do zamordowania żony w ich domu w Upper Lockyer w lipcu 2024 roku, informuje ABC News.

W środę zeznania złożyło dwoje rodzeństwa Frances Crawford, w tym jej starsza siostra Tamara Davis. Powiedziała, że była blisko z siostrą i regularnie z nią rozmawiała, a małżeństwo pary „podupadało”.

Zeznania siostry

Davis powiedziała ławie przysięgłych, że kilka dni przed śmiercią Frances Crawford obawiała się, iż jej mąż może usłyszeć jej rozmowę telefoniczną z siostrą. Według Davis Frances była zmęczona romansami męża, poważnie rozważała rozwód, ale czuła się przestraszona i zdezorientowana.

W innej rozmowie, według świadka, Frances Crawford obawiała się, że po rozwodzie zostanie sama i bez pieniędzy, ponieważ Robert Crawford chciał zabrać wszystkie środki.

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Davis powiedziała także ławie przysięgłych, że w swoim oświadczeniu dla policji relacjonowała, iż siostra mówiła jej o przemocy emocjonalnej ze strony męża. Wspomniała o konflikcie w połowie 2023 roku, kiedy Frances miała rzekomo próbować uzyskać dostęp do telefonu męża, a on wyrwał jej urządzenie z rąk. Według Davis jej siostra obawiała się wówczas o własne bezpieczeństwo.

Siostra Frances powiedziała również, że Robert Crawford, według zmarłej, wydawał dużo pieniędzy na inne kobiety i hobby, lecz wyrzucał jej wydatki na samą siebie. Davis powiedziała, że Frances opisywała jego zachowanie w rozmowach jako agresywne i defensywne.

Stanowiska oskarżenia i obrony

Ciało Frances Crawford znaleziono przygniecione pod traktorkiem-kosiarką u podnóża muru oporowego. Oskarżenie twierdzi, że Robert Crawford umyślnie spowodował śmierć żony przez uduszenie i/lub zadanie tępego urazu, a następnie upozorował miejsce zdarzenia jako wypadek.

Ława przysięgłych usłyszała już także o problemach w małżeństwie związanych z wcześniejszymi zdradami Roberta Crawforda, a także o twierdzeniach, że mógł on odnieść korzyść finansową ze śmierci żony. Obrona utrzymuje, że Frances Crawford zginęła w wyniku tragicznego, choć nie rzadkiego, wypadku z udziałem kosiarki i że nie doszło do zabójstwa. Proces trwa.

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