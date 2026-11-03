Władze Seulu w Korei Południowej wybrały 10 lokalizacji do projektu Seoul Starlight Attractions, który ma przekształcić niedostatecznie oświetlone nabrzeża, parki dzielnicowe i punkty widokowe w wieczorne atrakcje turystyczne. Na każdy obiekt może zostać przeznaczone do 1 mld wonów, czyli około 746 658 dolarów, aby zachęcić do wieczornych odwiedzin dzielnic i wydatków w lokalnych lokalach, podaje Korea Herald.

Nabrzeża i tereny parkowe

Na liście znalazło się nabrzeże Heukseok w dzielnicy Dongjak-gu — trasa do rzeki Han pod estakadą Olympic Boulevard. Władze miasta wskazują, że teren oferuje widoki na wyspę Nodeulseom i panoramę miasta, jednak brakuje tam oświetlenia i miejsc do odpoczynku.

Planowane są tam media art i oświetlenie architektoniczne na podporach mostu, strefy wypoczynku nad rzeką, dostępna trasa piesza oraz bieżnia. Plan ma przyciągnąć więcej odwiedzających do targu Heukseok, a także do lokalnych restauracji i kawiarni.

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W dzielnicy Seodaemun-gu niewielkie wzgórze Baramsan w pobliżu handlowej części Sinchon ma zostać przekształcone w ogród do obserwowania zachodów słońca i nocnych widoków. Zostanie tam wyremontowany wiatrak, a wzdłuż stromych schodów pojawią się oświetlenie i zieleń.

Plany do 2028 roku

Wśród innych inicjatyw są nowe oświetlenie i strefy fotograficzne wzdłuż wysadzanej drzewami ścieżki przy potoku Yangjaecheon w dzielnicy Gangnam-gu, niedaleko kawiarni w Dogok-dong. Planowane jest także oświetlenie historycznych budynków na około 850-metrowym odcinku ulicy Jeongdong-gil w dzielnicy Jung-gu.

Lokalizacje wybrano spośród 27 propozycji zgłoszonych przez 21 dzielnic Seulu. Podczas wyboru oceniano bezpieczeństwo, dostępność, infrastrukturę dla odwiedzających oraz powiązania z lokalnym biznesem. Ostateczne finansowanie zostanie określone po rozpatrzeniu szczegółowych planów i przeprowadzeniu procedur administracyjnych. Miasto zamierza stworzyć 25 nocnych atrakcji turystycznych do 2028 roku.

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