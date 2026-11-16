Seul wzmocni transport przed egzaminem wstępnym — Korea Herald

Władze Seulu w Korei Południowej zwiększą liczbę kursów metra i autobusów, a także przesuną rozpoczęcie dnia pracy dla pracowników instytucji publicznych na 10:00 z powodu corocznego egzaminu wstępnego. Działania mają pomóc zdającym dotrzeć na czas do punktów egzaminacyjnych, informuje Korea Herald.

Ponad 113 tys. uczestników

Według władz miasta egzamin będzie zdawać około 113 tys. osób w 228 punktach egzaminacyjnych w stolicy. Egzamin potrwa w czwartek od 8:40 do 17:45. Uczestnicy muszą wejść do wyznaczonych sal między 6:30 a 8:10.

Aby zmniejszyć poranne natężenie ruchu, pracownicy ratusza, administracji dzielnicowych i innych instytucji publicznych rozpoczną pracę godzinę później. Metro w Seulu doda 27 kursów między 6:00 a 10:00. Autobusy będą kursować częściej rano, gdy uczestnicy będą udawać się do punktów egzaminacyjnych, a także wieczorem po zakończeniu egzaminu.

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Awaryjne przejazdy i cisza przy punktach

Administracje dzielnicowe rozstawią 615 prywatnych i służbowych samochodów przy stacjach metra, przystankach autobusowych i dużych skrzyżowaniach w pobliżu punktów egzaminacyjnych, aby bezpłatnie pilnie przewozić spóźnionych uczestników. Około 2 100 urzędników i wolontariuszy pomoże policji kierować ruchem oraz uczestnikom wsiadać do tych samochodów.

Miasto tymczasowo wstrzyma także prace remontowe i budowlane w pobliżu punktów egzaminacyjnych, które mogłyby powodować hałas. Stowarzyszenia autobusowe i taksówkowe poproszono, aby nie używały klaksonów i unikały gwałtownego ruszania oraz hamowania w pobliżu punktów egzaminacyjnych. Władze zintensyfikują kontrolę nielegalnego parkowania w promieniu dwóch kilometrów od punktów egzaminacyjnych, sąsiednich szkół i stacji metra.

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