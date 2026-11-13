Korea Południowa w piątek zorganizowała na wyspie Sado w japońskiej prefekturze Niigata osobną ceremonię pamięci poświęconą koreańskim ofiarom pracy przymusowej w miejscowych kopalniach w okresie japońskich rządów kolonialnych na Półwyspie Koreańskim. To trzeci rok z rzędu, gdy Seul nie uczestniczy w wydarzeniu organizowanym przez stronę japońską, donosi Korea Herald.

Udział krewnych ofiar

W ceremonii uczestniczyli ambasador Korei Południowej w Japonii Lee Hyuk, inni urzędnicy oraz dziewięciu członków rodzin. W swoim przemówieniu dyplomata oświadczył, że wielu koreańskich pracowników zostało przewiezionych na Sado wbrew swojej woli i zmuszonych do pracy w kopalniach.

Według Lee Koreańczykom powierzano szczególnie niebezpieczną i wyczerpującą pracę, a sami pracownicy stale obawiali się obrażeń, izolacji i niepewności co do przyszłości. Wyraził współczucie ofiarom i ich rodzinom oraz podkreślił potrzebę refleksji nad bolesną historią kopalń jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

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Przedstawiciel rodzin ofiar Choi Jae-sik wyraził nadzieję, że jego zmarły ojciec będzie mógł spoczywać w pokoju. Po ceremonii krewni odwiedzili dawne miejsce akademika, w którym mieszkali koreańscy robotnicy, złożyli kwiaty i udali się do innych miejsc z nimi związanych.

Rozbieżności z Tokio

Japonia przeprowadziła własne wydarzenie upamiętniające 12 września, zorganizowane przez lokalny komitet na Sado. Przedstawiciel japońskiego MSZ Yukiya Hamamoto przyznał, że pracownicy z Półwyspu Koreańskiego pracowali w niebezpiecznych i trudnych warunkach, jednak nie wspomniał wprost o przymusowym charakterze pracy.

Seul odmówił udziału w japońskiej ceremonii z powodu rozbieżności dotyczących sformułowań o historycznych okolicznościach pracy Koreańczyków. Kopalnie Sado wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu 2024 roku za zgodą Korei Południowej. Według materiału w okresie rządów kolonialnych zmobilizowano tam w ciężkich warunkach około 1 500 Koreańczyków.

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