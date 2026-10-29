Korea Południowa i USA czynią postępy w rozmowach dotyczących przekazania kontroli operacyjnej na czas wojny (OPCON). Poinformował o tym doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Wi Sung-lac podczas parlamentarnej kontroli działalności administracji prezydenckiej w Seulu, podaje Korea Herald.

Według niego Seul prowadzi konsultacje z Waszyngtonem, dążąc do zakończenia przekazania OPCON w trakcie kadencji prezydenta Lee Jae-myunga. Wi oświadczył, że strony będą kontynuować negocjacje i poinformują o ich wynikach.

Obawy dotyczące opóźnienia

Kwestia możliwego przesunięcia terminów stała się bardziej aktualna po tym, jak doroczne Spotkanie Konsultacyjne ds. Bezpieczeństwa Korei Południowej i USA przełożono na początek przyszłego roku. Dodatkowe wątpliwości pojawiły się po oświadczeniu dowódcy sił amerykańskich w Korei, generała Xaviera Brunsona, z 14 października: powiedział on, że zmiany w środowisku bezpieczeństwa i planowaniu wojskowym wyznaczyły nowe wskaźniki, które należy osiągnąć przed przekazaniem kontroli.

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Wi odpowiedział, że sojusznicy uzgodnili, iż będą dążyć do jak najszybszego przekazania OPCON na warunkach określonych na początku działalności poprzedniej administracji Moon Jae-ina. Dodał, że konsultacje trwały również niedawno, w tym podczas rozmów szefów resortów obrony Korei Południowej i USA na Filipinach. Według doradcy strony zbliżyły stanowiska w sprawie warunków i terminów przekazania, a Seul pracuje nad spełnieniem niezbędnych wymogów i uzgodnieniem harmonogramu z Waszyngtonem.

Możliwa misja w pobliżu Cieśniny Ormuz

Osobno Wi poinformował, że Seul rozważa wysłanie morskiego samolotu patrolowego w ramach międzynarodowych działań na rzecz ochrony wolności żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Ostateczna decyzja, jak powiedział, nie została jeszcze podjęta. Korea Południowa analizuje również rozszerzenie obszaru działania antypirackiej jednostki marynarki wojennej Cheonghae, która obecnie działa w Zatoce Adeńskiej, na Zatokę Omańską.

Doradca podkreślił, że konsultacje z USA dotyczące możliwego wkładu odbywają się z uwzględnieniem polecenia prezydenta Lee, by nie uczestniczyć w operacjach bojowych ani wojnie. Oświadczył również, że wspólne ćwiczenia wojskowe z USA mogą być dostosowywane zależnie od okoliczności, lecz pozostają konieczne.

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