Jak podaje Korea Herald, Sąd Najwyższy w Seulu w Korei Południowej zezwolił nadawcom na prowadzenie transmisji na żywo z posiedzenia, podczas którego zostanie ogłoszona decyzja apelacyjna w sprawie byłego prezydenta Yoon Suk Yeola. Posiedzenie w sprawie oskarżeń o naruszenie prawa wyborczego wyznaczono na przyszłą środę na godz. 14:00.

Urzędnicy sądowi poinformowali, że w lipcu sąd rejonowy skazał Yoona na 18 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na trzy lata.

Oskarżenia o fałszywe oświadczenia

Yoon jest oskarżony o składanie fałszywych oświadczeń podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w marcu 2022 roku. Wygrał te wybory jako kandydat Partii Władzy Ludowej.

Według prokuratury podczas wydarzenia prasowego w grudniu 2021 roku Yoon fałszywie oświadczył, że nigdy nie przedstawił prawnika byłemu urzędnikowi podatkowemu. Urzędnik ten jest starszym bratem byłego wysokiego rangą prokuratora Yoona Dae-jina, którego publikacja nazywa bliskim współpracownikiem Yoona z czasów jego pracy w prokuraturze.

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Yoonowi zarzuca się również fałszywe oświadczenie złożone w wywiadzie w styczniu 2022 roku. Twierdził on, że działacz partyjny zapoznał go z szamanem Cheon Seong-bae, jednocześnie zaprzeczając, że spotkał się z nim wraz z żoną Kim Keon-hee.

Możliwy zwrot środków

Jeśli sąd apelacyjny utrzyma wyrok w mocy, a następnie stanie się on prawomocny po ewentualnym rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy, Partia Władzy Ludowej będzie musiała zwrócić państwu 39,7 mld wonów, czyli około 29,7 mln dolarów, zrefundowanych kosztów kampanii wyborczej.

Zgodnie z południowokoreańskim prawem wyborczym partie otrzymują państwowy zwrot kosztów kampanii, jeśli ich kandydat uzyska co najmniej 15% głosów. Muszą jednak zwrócić całą kwotę, jeśli kandydat zostanie prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności lub grzywnę w wysokości co najmniej 1 mln wonów za naruszenie prawa wyborczego.

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