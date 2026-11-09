Na Tajwanie oszustwa związane z nadchodzącymi wyborami lokalnymi spowodowały w ciągu ostatnich dwóch miesięcy straty poszkodowanych w wysokości 20,15 mln NT$, czyli około 614,9 tys. US$. Poinformowało o tym tajwańskie Biuro Śledcze Kryminalne. Według Taipei Times, tylko w ubiegłym miesiącu organy ścigania otrzymały 87 zgłoszeń dotyczących takich oszustw, a łączna kwota strat sięgnęła 19,11 mln NT$.

Scheme dotyczący wyborczych gadżetów

W jednym z przypadków nauczyciel z Kaohsiungu zobaczył w mediach społecznościowych post o bezpłatnych wyborczych gadżetach z opłatą za dostawę w wysokości 40 NT$. Po przejściu pod link osoba ta została poproszona o przejście rzekomej procedury potwierdzenia tożsamości.

Następnie osoba podająca się za sprzedawcę oświadczyła, że jej konto zostało zablokowane, i poprosiła o pomoc, twierdząc, że konto jest potrzebne do utrzymania rodziny. Poszkodowany wykonał instrukcje osoby, która przedstawiła się jako pracownik banku, i przeprowadził 32 transakcje online. Straty wyniosły 1,39 mln NT$.

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Transakcje za pomocą kodów QR

W innym przypadku osoba, która chciała otrzymać parasol z symboliką wyborczą, padła ofiarą oszusta podającego się za pracownika działu wsparcia. Poszkodowanego przekonano do zeskanowania i wygenerowania kodu QR, co umożliwiło sprawcom wypłacenie z konta ponad 920 tys. NT$.

Biuro zaznaczyło, że oszuści zazwyczaj podają się za pracowników banków lub działów wsparcia i nakłaniają ludzi do wykonywania operacji w bankowości internetowej, wypłat gotówki bez karty lub skanowania kodów QR. Do częstych pretekstów należą twierdzenia o rzekomym zamrożeniu konta lub konieczności potwierdzenia płatności. Organy ścigania podkreśliły, że legalne płatności nie wymagają wykonywania operacji bankowych w celu ich potwierdzenia.

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