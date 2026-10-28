Kopalnia węgla Makhado, kontrolowana przez MC Mining, na północy RPA wchodzi w fazę produkcji mimo długotrwałego zaskarżania jej pozwoleń przez koalicję rolników, społeczności wiejskich i organizacji ekologicznych. Przedsiębiorstwo znajduje się w pobliżu Tshipise, na terenie Rezerwatu Biosfery Vhembe, gdzie planowany jest również rozwój produkcji metalurgicznej w specjalnej strefie ekonomicznej Musina-Makhado.

Jak informuje Daily Maverick, akcjonariusz kontrolujący MC Mining — Kinetic Development Group — jest także jednym z głównych inwestorów strefy przemysłowej. Wśród powiązanych projektów są zakład ferrochromu o mocy 1 mln ton rocznie, zatwierdzony w maju, a także proponowany kompleks koksochemiczny i energetyczny o mocy 3 mln ton rocznie.

Spór o wodę

Przedstawiciele koalicji twierdzą, że poszczególne kopalnie i obiekty przemysłowe są rozpatrywane w procedurach oceny oddziaływania na środowisko oddzielnie, bez właściwej oceny ich łącznego obciążenia zasobów wodnych. Wskazują na zagrożenia dla dorzecza rzeki Nzele, które już dysponuje ograniczonymi zasobami wody.

W czerwcu kancelaria Richard Summers Inc, w imieniu Living Limpopo, Earthlife Africa, Rezerwatu Biosfery Vhembe i innych organizacji, złożyła 97-stronicowy sprzeciw wobec projektu oceny środowiskowej dla zakładu koksochemicznego. Autorzy pisma zażądali, aby najpierw potwierdzono dostępność niezawodnego i zrównoważonego zaopatrzenia w wodę dla produkcji.

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Koalicja twierdzi również, że odpompowywanie wody z odkrywkowych kopalń węgla może obniżać poziom wód gruntowych. W złożonych sprzeciwach przytoczono ocenę ryzyka wyczerpania warstw wodonośnych na obszarze do 3 600 kilometrów kwadratowych wokół wyrobisk. Według Daily Maverick w próbkach z odwiertów w pobliżu Makhado wykryto już arsen.

Zaskarżanie pozwoleń

W 2021 roku koalicja zaskarżyła zmianę pozwolenia dla Makhado, która zniosła obowiązujący wówczas termin rozpoczęcia wydobycia. Według przedstawicielki Living Limpopo Lauren Liebenberg odwołanie nie zostało rozpatrzone przez ponad pięć lat, podczas gdy budowa trwała. W tym miesiącu minister odrzucił wniosek, gdy kopalnia już wchodziła w fazę produkcji.

MC Mining odrzuciło twierdzenia o nielegalnej działalności, jednak koalicja się z tym nie zgadza i rozważa zaskarżenie nowej decyzji. Przeciwnicy rozwoju przemysłowego proponują alternatywny model — specjalną ekologiczną strefę ekonomiczną Vhembe z inwestycjami w ochronę przyrody, turystykę, zrównoważone rolnictwo i rekultywację zdegradowanych terenów.

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