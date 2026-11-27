Główne indeksy giełdowe w Chinach gwałtownie wzrosły w piątek, 27 listopada, po tym jak Rada Państwa pod przewodnictwem premiera Li Qianga wezwała do silniejszej stabilizacji rynku akcji. Jak informuje Channel NewsAsia, indeks Shanghai Composite wzrósł o 4,2%, a indeks największych spółek CSI300 — o 3,7%.

Wsparcie ze strony inwestorów państwowych

Był to największy dzienny wzrost obu indeksów od października 2024 roku, gdy Pekin wprowadził zakrojone na szeroką skalę bodźce dla rynku. Według państwowej agencji Xinhua Rada Państwa uznała rynki kapitałowe za ważne dla gospodarki i oświadczyła, że Central Huijin — chiński oddział funduszu państwowego China Investment Corp — wzmocni swoją rolę quasi-funduszu stabilizacyjnego, aby zapewnić wystarczającą płynność.

Rząd wezwał również do udoskonalenia polityki zachęcającej fundusze długoterminowe do inwestowania w akcje oraz do wzmocnienia ochrony przed ryzykami, które mogą pochodzić z rynków zagranicznych. Wcześniej władze złagodziły zasady kredytowania marżowego i obniżyły prowizje transakcyjne.

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Wzrost sektora technologicznego

Indeks technologiczny STAR 50 skoczył o 15%, co było jego największym jednodniowym wzrostem od dwóch lat. Indeksy spółek z sektora półprzewodników CSI Semiconductor Industry i STAR Chip zyskały ponad 17%, a indeksy akcji firm z obszarów sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i elektroniki użytkowej wzrosły o ponad 10%.

Wzrosty objęły także Hongkong: indeks Hang Seng wzrósł o 1,9%, a Hang Seng Tech — o 6%. Kurs juana na rynku offshore umocnił się o 0,1% wobec dolara amerykańskiego, osiągając najwyższy poziom od trzech tygodni. Jednocześnie analitycy ostrzegli, że wsparcie inwestorów państwowych może nie wystarczyć do trwałego ożywienia bez poprawy podstawowych wskaźników gospodarczych.

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