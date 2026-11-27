W Szwecji ogólnokrajowe badanie rejestrowe wykazało związek między szczepieniem przeciw grypie podczas hospitalizacji z powodu zawału mięśnia sercowego a niższą śmiertelnością w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po dopasowaniu grup śmiertelność wśród zaszczepionych pacjentów wyniosła 2,7%, a wśród niezaszczepionych — 4,9%. Jak informuje News-Medical, szczepienie wiązało się z o 47% niższym względnym zagrożeniem zgonem.

Dane ze szwedzkiego rejestru

Naukowcy wykorzystali dane z kardiologicznego rejestru SWEDEHEART, który obejmuje wszystkie szpitale w Szwecji zapewniające opiekę pacjentom z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Do analizy włączono osoby wypisane żywe w okresie od 1 listopada do 1 marca podczas czterech sezonów grypowych w latach 2021–2025.

Spośród 12 711 pacjentów spełniających kryteria tylko 6% otrzymało szczepienie w szpitalu, podczas gdy 94% nie zostało zaszczepionych. Wśród niezaszczepionych 84,9% nie zaproponowano szczepionki, 1,5% jej odmówiło, a w przypadku 13,6% wskazano inne przyczyny.

Porównanie wyników

Aby uwzględnić różnice między pacjentami, autorzy zastosowali dopasowanie według wskaźnika skłonności do szczepienia. W rezultacie utworzono dwie zrównoważone grupy po 723 osoby. Średni wiek uczestników wynosił około 65 lat, około 78% stanowili mężczyźni, a około 90% przeszło przezskórną interwencję wieńcową.

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W trakcie mediany okresu obserwacji wynoszącej 323 dni zmarło 18 zaszczepionych i 33 niezaszczepionych pacjentów. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zakresie ponownego zawału, nieplanowanej ponownej interwencji wieńcowej ani łącznego wskaźnika tych zdarzeń i zgonu.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że jest to badanie obserwacyjne, dlatego nie dowodzi ono, że to właśnie szczepienie spowodowało lepsze przeżycie. Na wynik mogły wpływać różnice w stanie zdrowia, osłabieniu fizycznym, zachowaniu i czynnikach społeczno-ekonomicznych pacjentów, których nie udało się w pełni uwzględnić. Dokładność szacunków ograniczały również niewielka liczba zaszczepionych uczestników i zgonów oraz niepełne dane o szczepieniach.

Badanie opublikowano w czasopiśmie The Lancet Regional Health – Europe. Europejskie wytyczne dotyczące ostrych zespołów wieńcowych przewidują szczepienie przeciw grypie podczas hospitalizacji, jednak wyniki rejestru wykazały niewielkie stosowanie tego podejścia w zwykłej praktyce klinicznej.

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