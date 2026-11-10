Co najmniej 12 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w masowych wypadkach na autostradzie w Bułgarii. Do zdarzeń z udziałem dziesiątek pojazdów doszło w pobliżu miasta Jamboł na południowym wschodzie kraju, na trasie między Sofią a czarnomorskim kurortem Burgas.

Mgła i mokra droga

Kolizje objęły oba kierunki autostrady między Sofią a Burgasem. Nawierzchnia była mokra, a widoczność pogarszała gęsta mgła. O liczbie zabitych i rannych informuje Tagesschau, powołując się na oficjalne dane.

Na miejscu pracuje 14 ekip straży pożarnej, a także żołnierze z batalionu stacjonującego w pobliżu. Do akcji ratunkowej zaangażowano również wojskowy samolot transportowy.

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Wizytę von der Leyen skrócono

W chwili, gdy stało się wiadomo o wypadkach, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przebywała z wizytą w Bułgarii. Spotkała się z nowym premierem kraju Rumenem Radewem, między innymi w celu omówienia prawdopodobnych ataków rosyjskich dronów na Morzu Czarnym.

Z powodu zakrojonej na szeroką skalę akcji ratunkowej wizytę przewodniczącej Komisji Europejskiej skrócono. Von der Leyen wyraziła współczucie. Zaplanowane na drugą połowę dnia posiedzenie rządu w Sofii może się nie odbyć, według źródła.

Według badań UE za 2025 rok w Bułgarii odnotowano 71 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców — jest to najwyższy wskaźnik wśród państw Unii Europejskiej. Organ ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego utworzono w Bułgarii dopiero w 2019 roku.

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