Co najmniej 17 kobiet z Rosji i innych krajów byłego ZSRR zostało wciągniętych do sieci wykorzystywania seksualnego amerykańskiego finansisty Jeffreya Epsteina. Trzy z nich później próbowały pociągnąć go do odpowiedzialności za doznaną przemoc, podaje Meduza English, powołując się na Reuters.

Poszukiwania przez agencje modelek

Według Reutersa Epstein wykorzystywał agencje modelek do wyszukiwania młodych kobiet, obiecując pomoc w rozwoju kariery. Rosja była jednym z głównych miejsc, w których osoby z jego otoczenia werbowały młode kobiety. Ważną rolę odgrywał w tym agent modelek i przyjaciel Epsteina Jean-Luc Brunel.

Była modelka Tisia Geisman opowiedziała, że w 1991 roku uczestniczyła w przyjęciu zorganizowanym przez Brunela, na którym obecny był Epstein. Według niej przez cały wieczór na kolanach Epsteina siedziała dziewczyna, którą określiła jako Rosjankę. Geisman zaznaczyła, że dziewczyna wyglądała na znacznie młodszą od niej, choć sama modelka miała wtedy 18 lat. Reuters nie zdołał ustalić imienia ani dokładnego wieku tej dziewczyny.

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Znajomości dla Epsteina

W ostatniej dekadzie życia Epsteina co najmniej dziewięć kobiet z byłego ZSRR, z których większość była Rosjankami, polecało mu swoje znajome. W szczególności w 2013 roku jedna z kobiet wysłała Epsteinowi e-mail z propozycją przedstawienia mu trzech młodych kobiet, które opisała jako atrakcyjne i inteligentne. Ostrzegła też, że nie chce mieć z tym nic wspólnego, jeśli zamierza się z nimi „bawić”.

Epstein był oskarżany o kierowanie rozległą siecią wykorzystywania seksualnego. Zmarł w amerykańskim więzieniu w 2019 roku. Brunel zmarł w 2022 roku, gdy był objęty śledztwem pod zarzutem gwałtu. Wcześniej informowano również, że Epstein dwukrotnie odwiedził Rosję — w 1998 i 2002 roku — korespondował z rosyjskimi biznesmenami i zabiegał o spotkanie z Władimirem Putinem.

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