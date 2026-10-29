Co najmniej sześć osób zginęło na wschodnim wybrzeżu Indii po przejściu cyklonu Arnab, który przyniósł ulewne deszcze i porywisty wiatr. W wielu rejonach stanu Andhra Pradesh utrzymywały się również przerwy w dostawach energii elektrycznej, informuje Channel NewsAsia.

Różne dane dotyczące liczby ofiar

Przedstawiciel władz stanu Andhra Pradesh poinformował o sześciu ofiarach śmiertelnych. Jednocześnie dziennik The Times of India, powołując się na lokalnych urzędników, podał informację o dziewięciu ofiarach. Według tych danych ludzie zginęli wskutek porażenia prądem, upadku drzew i zawalenia się domów.

Indyjski Departament Meteorologiczny sklasyfikował Arnab jako bardzo silny sztorm cyklonowy, trzecią najwyższą kategorię w swojej skali. Cyklon dotarł na ląd w Andhra Pradesh rano 28 października.

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Uszkodzone sieci energetyczne i ewakuacja

Według głównego ministra stanu, Nary Chandrababu Naidu, żywioł uszkodził co najmniej 15 tys. słupów linii energetycznych. Dostawy energii elektrycznej przywrócono w większości okręgów, jednak w Konaseemie i Zachodnim Godavari nadal były zakłócone.

Przed nadejściem cyklonu w stanach Andhra Pradesh i Odisha ewakuowano ponad 180 tys. osób. Część szkół zamknięto, a niektóre połączenia kolejowe i loty odwołano.

U wybrzeży Andhra Pradesh z powodu wzburzonego morza nadal zablokowany był statek towarowy pod banderą Wysp Marshalla, z 20 członkami załogi na pokładzie. Cyklon uformował się nad Zatoką Bengalską.

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