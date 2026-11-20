Amerykański tenisista Ben Shelton awansował do półfinału ATP Finals w Turynie we Włoszech po zwycięstwie nad Rafaelem Jodarem 7:6, 7:5. Wynik zapewnił Sheltonowi drugie miejsce w grupie Johna McEnroe oraz pierwszy w karierze awans do najlepszej czwórki turnieju.

W półfinale Shelton zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Jak informuje Sky Sports, będzie to pierwsze spotkanie tenisistów od finału turnieju Masters w Paryżu, w którym Alcaraz zrewanżował się za porażkę w ćwierćfinale US Open.

Trudny mecz z Jodarem

Jodar sprawił Sheltonowi problemy w pierwszym secie i miał kilka break pointów. Amerykanin raz stracił własne podanie, a mecz trwał ponad dwie godziny. Po spotkaniu Shelton nazwał 20-letniego rywala jednym z najlepszych młodych talentów w tenisie od dłuższego czasu. Jodar został pierwszym zawodnikiem, który zakwalifikował się do ATP Finals w sezonie swojego debiutu na poziomie głównego touru.

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Zverev wygrał grupę

Pierwsze miejsce w grupie Johna McEnroe zajął Alexander Zverev, który pokonał Arthura Filsa 6:4, 7:6. W drugim secie rywale nie przełamali się ani razu, a Zverev odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo w fazie grupowej. W półfinale zagra ze zwycięzcą meczu Daniiła Miedwiediewa z Francesem Tiafoe.

Alcaraz miał zakończyć fazę grupową piątkowym meczem z Flavio Cobollim. Podczas zwycięstwa nad Miedwiediewem Hiszpan miał oklejone taśmą lewe udo. W grze podwójnej obrońcy tytułu Henry Patten i Harri Heliovaara przegrali z Francuzami Theo Arribage’em i Albano Olivettim 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

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