Białko RF-409 stworzone za pomocą sztucznej inteligencji aktywowało wadliwe receptory insuliny u laboratoryjnych myszy, gdy zwykła insulina nie dawała zauważalnego efektu. Jak informuje Live Science, u myszy z uwarunkowaną genetycznie ciężką insulinoopornością białko obniżyło poziom cukru we krwi, zmniejszyło uszkodzenia trzustki i zapobiegło niebezpiecznej utracie masy ciała.

Inny sposób aktywacji receptora

Insulina normalnie wiąże się z receptorami na powierzchni komórek i uruchamia sygnały, które pomagają obniżać stężenie glukozy we krwi. Mutacje w genie receptora insuliny mogą zaburzać ten mechanizm; z dziedzicznymi formami insulinooporności wiąże się ponad 150 takich mutacji.

Naukowcy skupili się na mutacji wcześniej wykrytej u pacjentów z zespołem Donohue'a, jedną z najcięższych postaci tego zaburzenia. W takim stanie dzieci mogą mieć bardzo wysoki poziom cukru po posiłkach, zbyt niski między posiłkami oraz problemy ze wzrostem. Mutacja zmienia ważną część receptora i uniemożliwia insulinie przyłączenie się do niego.

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Modelowanie komputerowe wykazało, że RF-409 może ominąć obszar receptora zaburzony przez mutację i utrzymać go w formie potrzebnej do przekazywania sygnałów wewnątrz komórki. U genetycznie zmodyfikowanych myszy z tą mutacją podanie insuliny nie spowodowało istotnego obniżenia poziomu glukozy, natomiast RF-409 zmniejszył go o około 60% w ciągu dwóch godzin.

Wyniki i ograniczenia

Po 14 dniach leczenia pięć myszy otrzymujących RF-409 miało niższy poziom cukru, utrzymywało masę ciała i zachowało więcej tłuszczu brzusznego niż pięć zwierząt z grupy kontrolnej, którym podawano roztwór soli fizjologicznej. Odnotowano u nich także mniej uszkodzeń trzustki.

We wcześniejszych eksperymentach na zdrowych myszach i zwierzętach z otyłością RF-409 również obniżał poziom cukru. W krwiobiegu myszy białko to miało okres półtrwania prawie 60 razy dłuższy niż insulina. Jednocześnie, według oceny badaczy, podejście prawdopodobnie nie zadziała w przypadku mutacji, które uniemożliwiają receptorowi dotarcie do powierzchni komórki lub całkowicie blokują przekazywanie sygnałów. Naukowcy planują sprawdzić działanie białka w różnych tkankach oraz jego bezpieczeństwo przy dłuższym stosowaniu.

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