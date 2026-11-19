Firma zajmująca się AI, Anthropic, rozpoczęła notowania na giełdzie Nasdaq po pierwszej ofercie publicznej, która przyniosła 81 mld dolarów. Jak podaje France 24, było to największe IPO w historii i przewyższyło wynik oferty SpaceX, która w czerwcu pozyskała około 75 mld dolarów.

Parametry oferty

Anthropic ustaliła cenę emisyjną na poziomie 83 dolarów za akcję — wyższym od oczekiwań. Oferta obejmowała 980 mln akcji: około 956 mln sprzedała sama spółka, a pozostałe akcjonariusze sprzedający swoje udziały.

Jednocześnie wycena SpaceX pozostaje wyższa: według stanu na środę szacowano ją na około 1,9 bln dolarów. Dan Ives, partner i starszy dyrektor zarządzający Yorkville Ives & Co, nazwał parametry cenowe Anthropic dowodem znacznego popytu inwestorów na duże IPO w sektorze AI.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zadłużenie i wydatki na infrastrukturę

Anthropic ma już 6,2 mld dolarów długu, który w dokumentach finansowych określa jako znaczący. Zgodnie ze standardowymi zasadami rachunkowości spółka przynosi straty; według oceny France 24 wskazuje to na ograniczone zasoby na spłatę odsetek i kapitału zadłużenia.

Spółka poinformowała również o zawartych umowach najmu i innych porozumieniach, które przewidują wydatki w wysokości 900 mld dolarów na moce obliczeniowe i infrastrukturę w najbliższych latach. Z tej kwoty ma wydać 70 mld dolarów w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Anthropic została założona w 2021 roku przez byłych menedżerów OpenAI. Firma konkuruje z OpenAI, Google, startupami w USA i Chinach, a także działem AI SpaceX. Według France 24 OpenAI nie planuje wejścia na giełdę przed przyszłym rokiem.

Czytaj nas na