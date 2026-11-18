Firma AI Anthropic z siedzibą w San Francisco w USA ustaliła cenę akcji w ramach pierwszej oferty publicznej na 83 dolary za sztukę, według osoby zaznajomionej ze sprawą. To więcej niż docelowy przedział 70–78 dolarów za akcję, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Cena wyższa od planowanego przedziału

Rozmówca Reutersa poprosił o zachowanie anonimowości, ponieważ informacja nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Poinformował również, że zwiększono wielkość oferty. Anthropic odmówiła komentarza na temat ceny emisyjnej.

Według Reutersa to IPO może stać się jednym z największych na rynku akcji oraz pierwszym debiutem giełdowym dużego twórcy zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Agencja informowała wcześniej, że popyt podczas prezentacji dla potencjalnych inwestorów kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji.

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Presja na akcje firm AI

Anthropic wchodzi na rynek publiczny w obliczu obaw dotyczących wycen spółek technologicznych oraz wydatków na infrastrukturę do tworzenia i działania modeli sztucznej inteligencji. Według Reutersa akcje producentów chipów i firm chmurowych w ostatnich tygodniach znajdowały się pod presją z powodu tych czynników.

Najbliższy konkurent Anthropic, OpenAI, również może przeprowadzić ofertę publiczną już w przyszłym roku. Bloomberg News jako pierwszy podał cenę akcji Anthropic.

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