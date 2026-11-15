Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w USA opracowali system sztucznej inteligencji, który wykrywa na standardowych elektrokardiogramach sygnał związany ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej. Jak podaje ScienceDaily, algorytm trenowano na ponad 440 tysiącach EKG zebranych w Szwecji, a następnie sprawdzono na dodatkowych danych pacjentów z USA i Tajwanu.

Na potrzeby uczenia systemu wzorce elektryczne na EKG porównywano z danymi ze świadectw zgonu. SI wykrywała mało zauważalne kombinacje fal, szczytów i innych cech zapisu, które były związane z późniejszym nagłym zgonem z przyczyn sercowych. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

Porównanie z obecnym badaniem przesiewowym

Standardowa ocena ryzyka w dużej mierze opiera się na wskaźniku określającym, jaką część krwi serce wypompowuje podczas jednego skurczu. Parametr ten wykorzystuje się między innymi do ustalenia, czy pacjent może potrzebować wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.

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Według badaczy tradycyjne podejścia pozwoliły wyodrębnić grupę z rocznym wskaźnikiem nagłej śmierci sercowej na poziomie 4,6%. Algorytm natomiast wskazał grupę, w której wskaźnik ten wyniósł 7%. System wykrył także szerszą grupę osób o podwyższonym ryzyku, które według obecnych wytycznych medycznych w większości zostałyby zaliczone do grupy względnie niskiego ryzyka.

Wdrażanie w systemach medycznych

Nagłe zatrzymanie krążenia różni się od zawału serca: występuje z powodu zaburzenia sygnałów elektrycznych koordynujących rytm serca, podczas gdy zawał jest związany z zablokowaniem lub znacznym ograniczeniem przepływu krwi do części mięśnia sercowego. Według danych przytoczonych w badaniu około 90% osób, u których nagłe zatrzymanie krążenia nastąpiło poza szpitalem, umiera w ciągu kilku minut.

Naukowcy współpracują z systemami medycznymi w Szwecji, na Tajwanie i w USA, aby zintegrować algorytm z bazami danych EKG. Zgodnie z proponowanym podejściem pacjentom, których zapisy system oceni jako wysokiego ryzyka, można zaproponować dłuższe monitorowanie aktywności elektrycznej serca za pomocą specjalnego plastra. Ma to pomóc ustalić, jakie zmiany biologiczne leżą u podstaw sygnałów wykrytych przez SI.

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