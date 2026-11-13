W Stanach Zjednoczonych ryzyka związane ze sztuczną inteligencją stały się najczęściej wskazywanym zagrożeniem dla stabilności finansowej w nowym półrocznym raporcie Rezerwy Federalnej. Jak informuje Channel NewsAsia, we wrześniu i październiku AI jako istotne ryzyko wskazało 87% kontaktów ankietowanych przez Fed, podczas gdy w maju takiej odpowiedzi udzieliło 50% respondentów.

Obawy dotyczące rynków i cyberataków

Uczestnicy ankiety zwrócili uwagę na zagrożenie cyberatakami, złożone schematy finansowania projektów związanych z AI, a także na możliwość szeroko zakrojonej korekty rynkowej w przypadku spowolnienia zysków spółek z tego sektora. Drugim najczęściej wskazywanym ryzykiem była ogólna korekta wartości ryzykownych aktywów, którą wskazało 52% ankietowanych.

Kolejne 48% uczestników ankiety wyraziło zaniepokojenie wysokimi długoterminowymi stopami procentowymi. Cyberataki oraz stabilność długu publicznego jako zagrożenia wskazało po 43% respondentów.

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Wzrost finansowania dłużnego

Fed osobno przeanalizował szybki wzrost emisji zobowiązań dłużnych na centra danych i inną infrastrukturę zaawansowanych obliczeń. Do października 2026 roku wartość takiego finansowania dłużnego osiągnęła 680 mld dolarów, czyli pięć razy więcej niż w całym 2023 roku.

Pożyczki na infrastrukturę zaawansowanych obliczeń stanowią obecnie niemal jedną trzecią wszystkich emisji korporacyjnego długu inwestycyjnego spółek niefinansowych, podczas gdy trzy lata temu ich udział wynosił mniej niż 6%. Według Fed łączna wartość długu, gwarancji i umów leasingowych, które jeszcze nie weszły w życie, dla takiej infrastruktury może przekraczać 3 bln dolarów.

Regulator zauważył, że wzajemne powiązania spółek budujących centra danych, publicznych rynków kredytowych, prywatnych kredytodawców i wyspecjalizowanych struktur finansowych tworzą podatności wymagające uważnego monitorowania. Fed wskazał również, że wysokie wyceny aktywów są częściowo wspierane zainteresowaniem inwestorów AI.

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