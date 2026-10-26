W Australii narzędzie AI Areto w ciągu trzech miesięcy oznaczyło niemal 5 tys. gróźb i komentarzy zawierających język przemocy na stronach 22 polityków Partii Pracy. Spośród ponad 460 tys. przeanalizowanych komentarzy system zaklasyfikował jako obraźliwe około połowy, informuje ABC News Australia.

Wtyczka Areto wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania i ukrywania obraźliwych oraz grożących wiadomości. Z analizy wynika, że około 190 tys. komentarzy zawierało ataki personalne. Najczęstszymi kategoriami były zniewagi ze względu na płeć, rasizm i transfobia.

Groźby i język przemocy

Wśród komentarzy system odnotował 2497 gróźb i 2487 wiadomości zawierających język przemocy. Najwięcej ataków dotyczyło stron polityków o wysokiej rozpoznawalności publicznej: na jednym z kont Areto oznaczyło 57 522 obraźliwe komentarze.

Około 94% wszystkich przeanalizowanych wiadomości pochodziło z Facebooka, gdzie za obraźliwe uznano 51% komentarzy. Na Instagramie wskaźnik ten wyniósł 42%, a na TikToku — 21% znacznie mniejszej liczby komentarzy.

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Ochrona pracowników i rodzin

მინისტर finansów i ds. kobiet Katy Gallagher oświadczyła, że narzędzie nie odfiltrowuje krytyki rządu ani jego polityki, lecz daje jej pracownikom i innym osobom wytchnienie od obraźliwych treści. Minister ds. mieszkalnictwa Clare O'Neil nazwała konieczność stosowania takiego oprogramowania tragiczną i oskarżyła platformy społecznościowe o niewystarczającą reakcję na niebezpieczne treści.

Posłanka z Bonner Kara Cook poinformowała, że Areto ukryło 15 244 komentarze, głównie na jej stronie na Facebooku. Jak powiedziała, wpisom o jej rodzinie, w tym o trojgu jej dzieci rdzennych mieszkańców Australii, często towarzyszyły rasistowskie komentarze.

Szef Departamentu Premiera i Gabinetu Stephen Kennedy również oświadczył, że urzędnicy państwowi coraz częściej spotykają się z nękaniem w internecie. Wezwał parlamentarzystów do moderowania komentarzy pod swoimi postami i usuwania zniewag kierowanych pod adresem urzędników.

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