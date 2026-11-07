Naukowcy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przetestowali system oparty na sztucznej inteligencji, który może rozpoznawać poszczególne ptaki po ich śpiewie i śledzić je w czasie. Na nagraniach walidacyjnych ptaków gatunku Seiurus aurocapilla model prawidłowo przypisywał pieśni konkretnym osobnikom z dokładnością 96%, informuje Science News.

Nagrania z Pensylwanii i Alberty

Zespół badacza uczenia maszynowego Sama Leppa wykorzystał nagrania audio z ponad 100 lokalizacji w Pensylwanii, wykonane w ciągu czterech lat. Model wyodrębniał cechy, które czynią pieśni unikalnymi, i grupował podobne nagrania. Badacze zakładali, że każda taka grupa odpowiada jednemu ptakowi.

Metodę sprawdzono na innym zbiorze nagrań zebranych w Albercie w Kanadzie. Badacz Scott Wilson około 10 lat temu zainstalował tam sieć mikrofonów na obszarze, gdzie badał te ptaki. Znaczny zasięg nagrań audio pozwolił powiązać każdą pieśń z określonym terytorium i konkretnym osobnikiem. Po przetworzeniu tych nagrań model potrafił prawidłowo dopasować pieśni do poszczególnych ptaków z dokładnością 96%.

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Alternatywa dla obrączkowania

Tradycyjnie biolodzy chwytają ptaki i oznaczają je obrączkami na nogach, a następnie szukają oznaczonych osobników, aby ocenić przeżywalność. Takie podejście wymaga znacznej pracy terenowej, a chwytanie i obrączkowanie mogą powodować u ptaków stres. Obrączki mogą również czasem ulec uszkodzeniu lub zostać zgubione, co może wpływać na dokładność danych.

Samce Seiurus aurocapilla co roku zajmują określone terytorium i do niego wracają. Dlatego, aby ocenić przeżywalność, badacze mogą instalować mikrofony na obszarach leśnych, gdzie ptaki się rozmnażają, i ustalać, które samce powróciły. Metoda obecnie identyfikuje wyłącznie śpiewające samce tego gatunku.

Podejście nie zastępuje całkowicie chwytania, ponieważ dostarcza ono ważnych informacji o kondycji fizycznej ptaków, w tym o zapasach tłuszczu na migrację. Wyniki opisano w pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Methods. Według Leppa zastosowanie metody do innych gatunków wymaga zweryfikowanych danych o tym, które pieśni należą do konkretnych osobników.

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