Naukowcy z University of Plymouth w Walii opracowali system sztucznej inteligencji do oceny ryzyka raka pęcherza moczowego na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej. U części pacjentów model wykrył ukryte sygnały, które można było prześledzić aż do pięciu lat przed postawieniem diagnozy, informuje ScienceDaily.

Zespół kierowany przez profesora Shan-Minga Zhou przeanalizował dokumentację niemal 70 tys. pacjentów z lat 1995–2020. Model PRECISE-AGZ ocenił 48 261 potencjalnych wskaźników, w tym informacje o paleniu tytoniu, aktywności fizycznej i stosowaniu leków, oraz wybrał 38 cech najbardziej przydatnych do prognozowania ryzyka.

Dokładność modelu

System prawidłowo zidentyfikował 85% pacjentów z rakiem pęcherza moczowego oraz poprawnie sklasyfikował 91% osób bez tej choroby. Według badaczy model przewyższył obecne zalecenia brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia dotyczące kierowania pacjentów na badania.

Model wykazał zdolność do wykrywania ryzyka na 12 miesięcy przed oficjalnym rozpoznaniem. Obecnie jednym z głównych powodów do dalszej diagnostyki jest widoczna krew w moczu, jednak objaw ten może być również związany z kamieniami nerkowymi lub chorobami prostaty. Potwierdzenie diagnozy wymaga cystoskopii — inwazyjnego badania pęcherza moczowego za pomocą cienkiego narzędzia z kamerą.

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Powiązania wymagają dodatkowej weryfikacji

Model potwierdził znaczenie znanych czynników ryzyka, w tym palenia tytoniu i krwi w moczu, ale wykrył także nieoczekiwane zależności statystyczne. U pacjentów z chorobą Parkinsona lub demencją ryzyko raka pęcherza moczowego było niższe, a długotrwałe stosowanie tamoksyfenu wiązało się z wyższym ryzykiem.

Naukowcy podkreślili, że wyniki te nie dowodzą ani ochronnego działania choroby Parkinsona czy demencji, ani związku przyczynowego między tamoksyfenem a rakiem. System dzielił również pacjentów na grupy niskiego, nieokreślonego i wysokiego ryzyka w zależności od obliczonego prawdopodobieństwa choroby.

Wszystkie dane badania pochodziły z walijskiej bazy SAIL. Przed zastosowaniem klinicznym model należy sprawdzić na innych grupach pacjentów i w innych systemach ochrony zdrowia, a także dodatkowo zbadać możliwe związki przyczynowe. Pracę opublikowano w IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

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