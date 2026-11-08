Polski sprinter Szymon Dolęga zdobył brązowy medal w finale biegu na 100 metrów podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. 17-letni zawodnik klubu Feniks z Siedlec pokonał dystans w czasie 10,61 sekundy.

Finisz w pierwszej trójce

Zwycięstwo w biegu odniósł Nigeryjczyk Gift Bright z wynikiem 10,28 sekundy, który był jego rekordem życiowym. Srebrny medal wywalczył chiński lekkoatleta Hanyu Zhang — 10,57 sekundy. Czwarty finiszował Włoch Lorenzo Capellini, który stracił do Dolęgi osiem setnych sekundy.

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Finał odbywał się przy temperaturze przekraczającej 35 stopni Celsjusza i przy wietrze w plecy o prędkości 1,7 metra na sekundę. Dolęga wystartował z piątego toru. Przed zawodami jego najlepszy wynik wynosił 10,49 sekundy — w tym sezonie powtórzył ten czas.

Drugi polski medalista w lekkoatletyce

Brąz Dolęgi stał się drugim medalem polskiej reprezentacji w konkurencjach lekkoatletycznych na igrzyskach w Dakarze. Wcześniej trzecie miejsce w skoku o tyczce zajęła Lena Kaczkowska. Jak podaje Interia Sport, następnego dnia Polskę mieli reprezentować Eryk Trojnar w biegu na 110 metrów przez płotki oraz Dawid Barański w skoku wzwyż.

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