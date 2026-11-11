W Izraelu Służba Bezpieczeństwa Ogólnego Szin Bet poinformowała o dodatkowych materiałach w postępowaniu sprawdzającym dotyczącym podejrzeń o możliwą zagraniczną ingerencję w wybory do 26. Knesetu. Policja wcześniej przekazała ocenę prawną, zgodnie z którą na tym etapie nie ma wystarczających podstaw do podejrzeń o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu, informuje Jerusalem Post.

Wspólna analiza materiałów

Przedstawiciele Szin Bet, Krajowej Policyjnej Jednostki ds. Dochodzeń w Sprawie Oszustw oraz Prokuratury Państwowej spotkali się w środę wieczorem, aby dalej analizować materiały. W Szin Bet uważają, że dochodzenie nie zostało jeszcze wyczerpane, i przekazali policji dane wymagające dodatkowej weryfikacji.

Kluczową kwestią pozostaje to, czy te informacje mogą zmienić wnioski policji. Obecnie nie wiadomo, czy dodatkowe materiały wpłyną na ocenę organów ścigania dotyczącą możliwych naruszeń prawa.

Podejrzenia dotyczące zagranicznego finansowania

Postępowanie sprawdzające rozpoczęto po tym, jak Szin Bet krótko przed wyborami otrzymał informacje wywiadowcze o możliwych próbach wpłynięcia na głosowanie za pośrednictwem środków przekazywanych przez zagraniczne podmioty. Według Walla śledczy rozważali także możliwe zaangażowanie struktur powiązanych z Iranem, Turcją i Katarem, a także podejrzenia o rozdawanie pieniędzy i świadczeń wyborcom w społeczności arabskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, sędzia Noam Sohlberg, polecił sprawdzić otrzymane informacje. Jednocześnie między Szin Bet a biurem prokurator generalnej pojawiły się rozbieżności co do statusu postępowania: służba bezpieczeństwa nalegała na szersze dochodzenie w zakresie bezpieczeństwa, podczas gdy biuro prokurator generalnej nie zgodziło się z taką kwalifikacją sprawy.

Według Walla Mossad zakończył własne postępowanie sprawdzające i przekazał jego wyniki Szin Bet przed dyskusją wspólnego zespołu śledczego. Obecnie śledztwo koncentruje się na możliwych naruszeniach zasad finansowania partii politycznych, a wnioski mają zostać przekazane do rozpatrzenia prokurator generalnej Gali Baharav-Miara.

Wcześniej Sohlberg odrzucił żądanie partii Likud, aby odroczyć publikację wyników wyborów. Zaznaczył, że zgromadzone materiały nie dają podstaw do kwestionowania wyników głosowania jako całości.

Czytaj nas na