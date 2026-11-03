W Izraelu służba bezpieczeństwa Szin Bet bada podejrzenia, że Autonomia Palestyńska mogła przekazać pieniądze przedstawicielom arabskich partii politycznych, aby wpłynąć na wybory 27 października. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na stację N12.

Śledztwo w sprawie możliwego zaangażowania Autonomii Palestyńskiej jest na wczesnym etapie. Śledczy nie ustalili jeszcze, czy doszło do przekazania środków, jaka mogła być ich kwota ani do czego mogły być przeznaczone.

Podejrzenia dotyczące środków z Kataru

Kontrola ta jest prowadzona w ramach szerszego śledztwa dotyczącego możliwej zagranicznej ingerencji w wybory. Dotyczy ono również twierdzeń, że pieniądze z Kataru mogły trafić do działacza politycznego ze Zjednoczonej Listy, w skład której wchodzą arabskie partie Hadash, Ta'al i Balad.

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Według N12 śledczy rzekomo ustalili trasę, którą środki z Kataru trafiły do przedstawiciela Zjednoczonej Listy. Prawdopodobnie mogły zostać wykorzystane do zachęcania wyborców do pójścia do lokali wyborczych. Wcześniej Szin Bet rozpoczął sprawdzanie podejrzeń, że nienazwany urzędujący członek Knesetu ze Zjednoczonej Listy otrzymał z Kataru kilka tysięcy szekli, które później wykorzystano w kampanii wyborczej.

Spór wokół przesłuchań

Tymczasem partia premiera Binjamina Netanjahu, Likud, oskarżyła prokurator generalną Gali Baharav-Miarę o utrudnianie śledztwa. Według Channel 13 wymagała ona swojej zgody na przesłuchanie asystentów parlamentarnych Zjednoczonej Listy.

Według informacji stacji Baharav-Miara uznała, że ze względu na podejrzenia wobec posła przesłuchania asystentów parlamentarnych powinny odbywać się zgodnie z procedurami związanymi z immunitetem parlamentarnym. Wymagała, aby śledczy najpierw zgromadzili materiał dowodowy dotyczący podejrzeń wobec posła, a dopiero potem rozważyli możliwość przesłuchania posła i jego asystentów parlamentarnych. Likud nazwał to wybiórczym stosowaniem prawa i wezwał do umożliwienia Szin Bet zakończenia kontroli.

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