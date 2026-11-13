W Stanach Zjednoczonych szerokie sekwencjonowanie genomowe guza przed rozpoczęciem leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca powiązano z dłuższym przeżyciem pacjentów. Badanie opublikowane w listopadowym wydaniu JNCCN — Journal of the National Comprehensive Cancer Network z 2026 roku przeanalizowało rzeczywiste dane kliniczne ponad 35 tys. pacjentów leczonych w akademickich i środowiskowych placówkach onkologicznych w USA w latach 2016–2022.

Różnica w przeżyciu

Jak informuje News-Medical, pacjenci, którym wykonano szerokie sekwencjonowanie genomowe przed terapią pierwszej linii, żyli średnio o dwa miesiące dłużej niż osoby, które przeszły ograniczone testowanie jednego lub dwóch biomarkerów. W tej grupie zaobserwowano również umiarkowaną poprawę przeżycia bez progresji choroby.

Szerokie testowanie genomowe obejmuje jednoczesną analizę dziesiątek lub setek genów. Autorzy wskazali, że mogło ono pomóc wykryć szersze spektrum biomarkerów guza, na podstawie których można dobrać leczenie celowane.

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Terapia celowana

Zgodnie z wynikami pracy terapię celowaną otrzymało 19% pacjentów po szerokim sekwencjonowaniu genomowym, podczas gdy w grupie z wąskim testowaniem odsetek ten wyniósł 16%.

Współstarszy autor badania Ravi B. Parikh z Emory University School of Medicine oraz Winship Cancer Institute stwierdził, że szerokie testowanie genomowe powinno stać się standardowym podejściem dla pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca i być przeprowadzane przed wdrożeniem terapii pierwszej linii. Wytyczne kliniczne NCCN dotyczące niedrobnokomórkowego raka płuca już zalecają takie podejście w przypadku zaawansowanej lub przerzutowej choroby.

Wśród biomarkerów, które mogą pomóc dobrać leczenie celowane, materiał wymienia EGFR, ALK, ROS1, KRAS G12C, MET, RET i BRAF. Główna autorka pracy Patricia May G. Santos podkreśliła potrzebę zapewnienia dostępu do kompleksowego testowania niezależnie od zakresu ubezpieczenia, lekarza czy miejsca zamieszkania pacjenta.

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