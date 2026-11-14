W Wielkiej Brytanii kolejnych sześć kobiet wysunęło oskarżenia dotyczące niewłaściwych zachowań seksualnych byłego komika i aktora Russella Branda. CBC informuje, powołując się na wspólne śledztwo brytyjskich gazet The Times i Sunday Times.

Nowe relacje opublikowano po tym, jak Brand został skazany na ponad 10 lat więzienia. Sąd uznał go za winnego zgwałcenia jednej kobiety oraz trzech napaści seksualnych popełnionych w latach 2004–2009.

Relacje sześciu kobiet

Jedna z rozmówczyń The Times powiedziała, że Brand kontynuował stosunek seksualny, choć zauważyła brak prezerwatywy i poprosiła go, aby przestał. Według niej doszło do tego podczas ich przerywanej relacji pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, a później wysłał jej wiadomość z przeprosinami.

Inna kobieta opowiedziała, że poznała Branda w 2007 roku, gdy miała 19 lat i stała w kolejce na jego występ. Twierdzi, że podczas kontaktu seksualnego powiedziała mu, że ją boli, i poprosiła, aby przestał, ale on nie przerwał.

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Kolejna kobieta oświadczyła, że Brand zaprosił ją do pokoju hotelowego, gdzie, jak twierdzi, jego zachowanie gwałtownie się zmieniło: zaczął ją obmacywać i wsunął rękę w jej spodnie. Kilka kobiet, z którymi rozmawiali dziennikarze, powiedziało, że poznały go na występach komediowych lub w sytuacjach, w których, ich zdaniem, wykorzystywał popularność, aby nakłonić je do pójścia do pokoi hotelowych.

Sprawa sądowa i śledztwo

Podczas czterotygodniowego procesu w Southwark Crown Court w Londynie Brand zaprzeczał wszystkim zarzutom. Utrzymywał, że kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą. Sąd uniewinnił go również od dwóch zarzutów gwałtu oraz jednego zarzutu usiłowania dokonania nieprzyzwoitej napaści.

Według policji Brand pozostaje także przedmiotem śledztwa w sprawie dwóch kolejnych domniemanych gwałtów, z których jeden dotyczy dziewczyny mającej wówczas 16 lat. The Times, Sunday Times oraz program Dispatches stacji Channel 4 po raz pierwszy poinformowały o oskarżeniach wobec niego w 2023 roku.

Film dokumentalny Netflixa

Tego samego dnia Netflix wypuścił film dokumentalny Open Secret o karierze Branda i pogłoskach dotyczących jego zachowania. W filmie jego była partnerka Jordan Martin opisała Branda jako osobę kontrolującą i brutalną oraz oświadczyła, że dopuścił się wobec niej napaści seksualnej po kłótni.

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