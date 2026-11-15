Naukowcy z University of Texas w Austin opracowali skarpetki z ciasno dzianą taśmą wokół przedniej części stopy. Podczas testów zmniejszyły one całkowity wydatek energetyczny organizmu podczas chodzenia o 2% w porównaniu ze zwykłymi skarpetkami komercyjnymi, informuje ScienceAlert.

Jak działa konstrukcja

Taśma ściska przednią część stopy i ma zapobiegać jej rozszerzaniu się pod obciążeniem. Zwiększa to sztywność przyśrodkowego łuku podłużnego, czyli części stopy, która zgina się podczas chodzenia. Dane z eksperymentów wykazały, że sztywność łuku w kierunku podłużnym wzrosła o 65%, przy czym stopa zachowała zdolność zginania się i odpychania od podłoża pod koniec kroku.

Autorzy pracy wyjaśniają, że sztywniejsza stopa wykonuje więcej pracy mechanicznej podczas jednego kroku. Dzięki temu mięśnie nóg potrzebują mniej pracy mechanicznej, aby utrzymać równomierny chód. Obserwacje wykazały również, że mięśnie łydek wywierały nieco większą siłę, ale kurczyły się wolniej, co ogólnie wymagało mniej energii.

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Testy na bieżni

W badaniu uczestniczyło 12 zdrowych osób w średnim wieku 28 lat. Chodzili oni na bieżni w pięciominutowych sesjach w zwykłych i eksperymentalnych skarpetkach. Wydatek energetyczny oceniano na podstawie wskaźników oddechowych — ilości zużytego tlenu i wydychanego dwutlenku węgla.

Naukowcy porównują odnotowane zmniejszenie wydatku energetycznego z efektem zdjęcia z talii ładunku o wadze około 2 kilogramów. Praca została opublikowana w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Badacze zaznaczają, że wcześniejsze próby zastosowania sztywnych wkładek i podparcia łuku stopy nie przyniosły takiego spadku wydatku energetycznego.

Pierwotnym celem badania było sprawdzenie ewolucyjnej hipotezy, że sztywniejsze stopy ludzi, w przeciwieństwie do innych naczelnych, pomagają efektywniej chodzić na dwóch nogach. Zgłoszenie patentowe dotyczące projektu takich skarpetek zostało już złożone.

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