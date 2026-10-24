W okręgu Nuwakot w Nepalu szkoła średnia Tribhuvan-Trishuli wznowiła zajęcia po powodzi z 26 sierpnia, która zniszczyła jej budynki. W tymczasowych lekcjach uczestniczy 1621 uczniów: zajęcia odbywają się w 20 namiotach na wyżej położonym terenie oraz pod schodami lokalnej akademii sportowej, informuje The National.

Dyrektor szkoły Rajendra Dawadi powiedział, że podczas zagrożenia udało się uratować około 900 dzieci. Od ogłoszenia alarmu do momentu, gdy woda wtargnęła na teren szkoły, minęło 11 minut. Dawadi polecił nauczycielom wyprowadzić uczniów na wyżej położony teren, zawrócił autobus z młodszymi dziećmi, który wjeżdżał na dziedziniec, a starszych uczniów poproszono o pomoc innym w dotarciu w bezpieczne miejsce na rowerach i motocyklach.

Tymczasowe klasy

Naukę wznowiono 21 września. Uczniowie siedzą na podłodze w namiotach, a także dzielą ławki i stoły pod schodami akademii sportowej. Namioty, książki i meble zapewniły UNICEF oraz prywatne fundacje. Szkoła działa na dwie zmiany.

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Według oceny dyrektora budowa nowej szkoły po przydzieleniu działki może potrwać co najmniej dwa lata. Placówka potrzebuje również biblioteki, laboratoriów nauk przyrodniczych, komputerów oraz kolejnych dwóch autobusów do przewozu dzieci do tymczasowego miejsca nauki.

Straty społeczności

Z jednego trzypiętrowego budynku szkoły ponad grubą warstwą błota widoczny jest tylko dach, a inne konstrukcje zostały porwane przez wodę. W wyniku katastrofy jeden uczeń został sierotą, a kolejnych 12 uczniów straciło jednego z rodziców. Podczas powodzi zginęło dwóch pracowników szkoły.

Zniszczenia spowodowane powodzią odnotowano w sześciu okręgach Nepalu. Według The National zginęło co najmniej 1455 osób, a kolejne 5285 uznawano za zaginione. Dawadi zaznaczył, że większość uczniów wróciła do nauki, choć wiele rodzin straciło domy i środki do życia.

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