Wszystkie placówki oświatowe w malezyjskim stanie Johor wznowią działalność w poniedziałek 26 października po kilku tygodniach zamknięcia z powodu smogu. Decyzję podjęto ze względu na poprawę jakości powietrza, informuje Channel NewsAsia.

Poprawa jakości powietrza

Przewodniczący komitetu ds. edukacji i informacji Johoru Muhammad Nakeeb Md Ghazali powiedział, że decyzja opiera się na ocenie wskaźników jakości powietrza i zagrożeń dla zdrowia przeprowadzonej przez odpowiednie agencje. Według niego w ciągu ostatnich pięciu dni w stanie odnotowano spadek wartości Indeksu Zanieczyszczenia Powietrza.

Urzędnik zaznaczył również, że zmiana kierunku wiatru od 24 października, wzrost wilgotności oraz spodziewane opady powinny osłabić wpływ smogu. Po wznowieniu zajęć w placówkach będą stosowane środki bezpieczeństwa, w tym noszenie masek i monitorowanie aktywności szkolnych zgodnie z aktualnymi wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza.

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Zamknięcie dotknęło ponad 617 tys. uczniów

Szkoły w Johor początkowo zamknięto 8 i 9 października, a następnie ograniczenia przedłużono do 23 października. Według malezyjskiego wydania The Star zamknięcie dotknęło 1198 szkół i ponad 617 tys. uczniów w stanie.

15 października Ministerstwo Edukacji Malezji podniosło próg zamykania szkół: placówki muszą teraz zawieszać działalność, gdy wskaźnik Indeksu Zanieczyszczenia Powietrza przekracza 200. Zajęcia i inne szkolne aktywności na świeżym powietrzu należy odwoływać przy wskaźniku od 100 wzwyż. Władze stanowe i odpowiednie służby oświadczyły, że będą nadal monitorować sytuację ze smogiem.

Dym z pożarów w indonezyjskich regionach Sumatry i Kalimantanu również pozostaje zagrożeniem dla jakości powietrza w sąsiedniej Malezji i Singapurze.

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