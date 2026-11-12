Szkoły w kilku regionach Włoch otrzymały w czwartek nową falę e-maili z groźbami eksplozji. Część placówek oświatowych ewakuowano, a w innych przeprowadzono kontrole, podczas gdy uczniowie pozostawali w klasach, informuje ANSA English.

Groźby dotarły do kilku regionów

E-maile wysłano do szkół w Wenecji Euganejskiej, Ligurii, Umbrii, Lacjum i na Sycylii. Stało się to dzień po otrzymaniu podobnej wiadomości przez około 6 tys. szkół. Z jej powodu ewakuowano wiele placówek oświatowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podpis pod wiadomością

Nowy e-mail, podobnie jak poprzedni, został podpisany nazwiskiem „Mikhail Andropov”. ANSA określa tę osobę jako rzekomego lidera prorosyjskiej mizoginicznej grupy Vilayat of Misoginistan.

W jednej z wiadomości była też mowa o rzekomej bombie w biurze premier Giorgii Meloni w Palazzo Chigi. Według źródeł agencji nie przeprowadzono tam kontroli bezpieczeństwa, ponieważ ostrzeżenie uznano za powtórzone i bezpodstawne. Źródła te stwierdziły również, że nie ma konkretnych oznak realności tego zagrożenia.

Czytaj nas na