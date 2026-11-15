Reprezentacja Szkocji w rugby pokonała Australię 15:12 w meczu Nations Championship na stadionie Murrayfield w Szkocji. Gospodarze utrzymali trzypunktowe prowadzenie mimo próby odrobienia strat przez Australijczyków pod koniec spotkania, podaje The Guardian.

Przyłożenia Fagersona i Dempseya

Szkoci otworzyli wynik w ósmej minucie: skrzydłowy młyna Matt Fagerson zdobył przyłożenie po podaniu Bena White’a. Australia szybko wyrównała dzięki przyłożeniu Harry’ego Pottera: atak lewą stroną rozpoczął Carter Gordon, a decydujące podanie wykonał Fraser McReight.

W 24. minucie Darcy Graham położył piłkę na polu punktowym, jednak przyłożenia nie uznano, ponieważ Kyle Steyn wcześniej znalazł się poza boiskiem. Pod koniec pierwszej połowy Jack Dempsey zdobył drugie przyłożenie dla Szkocji, a Finn Russell je podwyższył, ustalając wynik na 12:5.

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Napięta końcówka

W drugiej połowie młynarz Australii Billy Pollard otrzymał żółtą kartkę za niebezpieczny wysoki chwyt po zderzeniu głowami z Blairem Kinghornem. Po powrocie Pollarda na boisko wynik nadal wynosił 12:5 dla Szkocji.

W ostatnich 10 minutach meczu Russell zdobył punkty z rzutu karnego i powiększył przewagę gospodarzy do 15:5. Pod koniec spotkania Max Jorgensen zdobył przyłożenie dla Australii, a Ben Donaldson je podwyższył. Ostatni atak gości zatrzymał Graham, zapewniając Szkocji zwycięstwo. Po tym wyniku Szkoci, którzy mają dwa zwycięstwa i dwie porażki, awansowali na czwarte miejsce w tabeli drużyn półkuli północnej dzięki różnicy punktów.

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