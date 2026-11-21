Reprezentacja Szkocji w rugby pokonała Japonię 67:5 w ostatnim meczu fazy grupowej Nations Championship, który odbył się 21 listopada na stadionie Murrayfield w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. Jak podaje Channel NewsAsia, gospodarze zdobyli 11 przyłożeń. Szkocka drużyna miała przewagę nad rywalami pod względem szybkości i siły.

Po trzy przyłożenia McConnella i Grahama

Liam McConnell i Darcy Graham zdobyli po hat-tricku. Graham podniósł swój rekordowy dorobek w reprezentacji Szkocji do 41 przyłożeń w 58 meczach. Kolejne dwa przyłożenia zdobył obrońca Ollie Smith, a po jednym zaliczyli łącznik młyna Jamie Dobie i środkowy Rory Hutchinson.

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Jedyna odpowiedź Japonii

Jedyne przyłożenie japońskiej drużyny zdobył obrońca Takuro Matsunaga. Japonia przegrała wszystkie trzy mecze w listopadzie: tydzień wcześniej zespół uległ Anglii 15:78. Pod koniec meczu japoński zawodnik Mamoru Harada otrzymał żółtą kartkę za chwyt typu hip-drop.

Szkocja zajmuje czwarte miejsce w tabeli Nations Championship półkuli północnej, mając 20 punktów po pięciu meczach. Japonia jest piąta w grupie półkuli południowej.

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