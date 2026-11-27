W Wielkiej Brytanii reprezentacja Szkocji w rugby dokonała 11 zmian w wyjściowym składzie na mecz play-off Nations Championship o siódme miejsce przeciwko Argentynie. Spotkanie odbędzie się w niedzielę na londyńskim stadionie Twickenham, informuje Channel NewsAsia.

Powrót Russella

Główny trener Gregor Townsend przywrócił do składu Finna Russella, który zagra na pozycji łącznika ataku. W wyjściowym składzie z drużyny, która w ubiegłą sobotę pokonała Japonię 67:5 na stadionie Murrayfield, pozostali jedynie Darcy Graham, Rory Hutchinson, Jamie Dobie i Jonny Gray.

Kapitanem Szkotów będzie Rory Darge. W ubiegłym tygodniu również znalazł się w wyjściowym składzie, jednak nie pojawił się na boisku z powodu kontuzji. Magnus Bradbury po raz pierwszy w obecnym Nations Championship rozpocznie mecz na pozycji numer osiem. Będzie to jego pierwszy występ w podstawowym składzie Szkocji od zwycięstwa nad Tongą w listopadzie ubiegłego roku.

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Zmiany w pierwszej linii

W pierwszej linii zagrają Rory Sutherland, Ewan Ashman i D’Arcy Rae. Dla Rae będzie to pierwszy występ w turnieju, natomiast Zander Fagerson rozpocznie mecz wśród rezerwowych. Ashman wcześniej skompletował hat-tricka w meczu przeciwko All Blacks.

Do wyjściowego składu weszli także Blair Kinghorn, Kyle Steyn, Huw Jones, Josh Bayliss i Gregor Brown. Szkocja zajęła czwarte miejsce w tabeli drużyn półkuli północnej po sześciu meczach między półkulami, odnosząc cztery zwycięstwa i ponosząc dwie porażki.

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