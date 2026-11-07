W Nigerii prezydencki sztab wyborczy Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC) poinformował, że złożył apelację od orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży, który uznał za nieważne kierownictwo partii oraz nominację Atiku Abubakara na kandydata na prezydenta. Jak podaje Premium Times, sztab zwrócił się także do Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej Nigerii (INEC), aby nie podejmowała działań w celu wykonania wyroku, dopóki sprawa nie zostanie rozpatrzona przez sąd apelacyjny.

Apelacja i zwrócenie się do INEC

Dyrektor ds. komunikacji strategicznej prezydenckiego sztabu wyborczego ADC, Phrank Shaibu, poinformował, że złożono również wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Według niego 6 listopada INEC została poinformowana o złożonych dokumentach.

Jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku nie został jeszcze rozpatrzony. Złożenie apelacji lub takiego wniosku samo w sobie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia sądu. W oświadczeniu sztabu nie wspomniano o późniejszym postanowieniu sądu, które zakazywałoby INEC wykonania decyzji Federalnego Sądu Najwyższego.

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Premium Times zauważa, że nie zdołał niezależnie uzyskać zawiadomienia o apelacji, wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia ani korespondencji, którą sztab, jak twierdzi, przekazał INEC. Shaibu oświadczył również, że prezydencka kampania ADC będzie kontynuowana.

Orzeczenie sądu w Abudży

W czwartek sędzia Federalnego Sądu Najwyższego Peter Lifu uznał za nieważne kierownictwo ADC na czele z Davidem Markiem i uchylił decyzje podjęte przez to kierownictwo, w tym nominacje kandydatów na wybory w 2027 roku. Pozew złożył Nafiu Bala Gombe, były zastępca krajowego przewodniczącego ADC dla regionu Północno-Wschodniego.

Kierownictwo ADC na czele z Markiem odrzuciło orzeczenie, twierdząc, że stoi ono w sprzeczności z wcześniejszym wyrokiem Federalnego Sądu Najwyższego w innej sprawie dotyczącej kierownictwa partii. Wcześniej INEC wpisała Abubakara i jego kandydata na wiceprezydenta, Rotimiego Amaechiego, na listę kandydatów na prezydenta. Odpowiedź komisji na zawiadomienie o apelacji była niedostępna w chwili publikacji.

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