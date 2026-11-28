Władze amerykańskiego stanu Nowy Jork ogłosiły inwestycje przekraczające 228 mln dolarów w pięć projektów infrastruktury morskiej. Środki zostaną przeznaczone na modernizację portów, co ma wesprzeć przyszły rozwój morskiej energetyki wiatrowej, a także produkcję, zatrudnienie i handel morski, informuje OilPrice.

Projekty w portach i na wybrzeżu

Finansowanie grantowe obejmuje projekty w porcie Coeymans, porcie Albany, stoczniach Derecktor Shipyards, a także projekty Kalypso i Ionic Order. W porcie Coeymans planowana jest budowa nowego nabrzeża dla ciężkich ładunków oraz rozbudowa możliwości portu.

Na wyspie Beacon w porcie Albany ma powstać wielofunkcyjny terminal morski. Przewidziano również modernizację portu Mamaroneck, ułożenie podwodnego kabla na Brooklynie oraz rozbudowę nadbrzeżnego zakładu produkcyjnego Ionic Order.

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Przygotowania do projektów morskiej energetyki wiatrowej

Prezeska i dyrektorka generalna Urzędu Badań i Rozwoju Energetycznego Stanu Nowy Jork, Doreen Harris, zaznaczyła, że infrastruktura portowa wymaga znacznych nakładów kapitałowych i długiego czasu realizacji, dlatego inwestycje mają charakter długoterminowy. Według niej rozwój takiej infrastruktury będzie korzystny dla stanu niezależnie od jej ostatecznego wykorzystania.

Finansowanie obejmuje 200 mln dolarów środków grantowych wcześniej przewidzianych na produkcję i logistykę w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Są one częścią inicjatywy o wartości 500 mln dolarów, ogłoszonej przez gubernatorkę Kathy Hochul w 2022 roku. Stan wcześniej wyznaczył cel stworzenia do 2035 roku 9 GW morskich mocy wiatrowych, które według szacunków władz wystarczyłyby dla około sześciu milionów gospodarstw domowych.

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