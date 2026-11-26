W USA burzowa pogoda przed Świętem Dziękczynienia spowodowała powodzie na wybrzeżu Kalifornii, ograniczenia w ruchu oraz prewencyjne przełożenie tradycyjnej parady w Nowym Jorku z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem. W nadmorskim mieście Pacifica niedaleko San Francisco część drewnianego molo, zamkniętego z powodu złego stanu technicznego, zawaliła się do Oceanu Spokojnego, podaje Der Spiegel.

Powodzie na wybrzeżu Kalifornii

Wysokie fale przelewały się przez nadbrzeżne konstrukcje i zalały szereg obszarów przybrzeżnych. Mieszkańców i odwiedzających wezwano, by trzymali się z dala od terenów zagrożonych zalaniem. Część plaż zamknięto, a promenadę w rejonie portu w San Francisco tymczasowo zamknięto z powodu wysokiego poziomu wody.

Burmistrz San Francisco Daniel Lurie zaoferował mieszkańcom worki z piaskiem w celu ochrony przed zalaniem i doradził unikanie niekoniecznych podróży. Sytuację komplikowały niezwykle wysokie przypływy. Zła pogoda doprowadziła już także do odwołania lotów i zamknięcia dróg.

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Stan wyjątkowy w New Jersey

Na wschodnim wybrzeżu USA również spodziewano się silnego wiatru i ulewnych deszczy. Gubernatorka New Jersey Mikie Sherrill ogłosiła stan wyjątkowy w całym stanie, aby w razie potrzeby szybciej uruchomić pomoc. Ostrzegła przed możliwymi rozległymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, zamknięciami dróg i objazdami.

W Nowym Jorku burmistrz Zohran Mamdani ostrzegł mieszkańców przed zalaniami na wybrzeżu i wezwał kierowców, by nie wjeżdżali na zalane ulice. Według prognozy służb ratunkowych w Święto Dziękczynienia porywy wiatru mogły osiągać 80–97 km/h. Z tego powodu parada Macy's Thanksgiving Day Parade z gigantycznymi balonami helowymi została przełożona na sobotę: regulamin wydarzenia nie pozwala na podnoszenie balonów, jeśli porywy wiatru przekraczają 55 km/h.

Mieszkańcy Waszyngtonu otrzymali również ostrzeżenia o konieczności zachowania ostrożności na niektórych odcinkach nabrzeża rzeki Potomak.

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