Na zachodnim i wschodnim wybrzeżu USA spodziewane są silne sztormy, które mogą utrudnić podróże samochodem i loty w dniach poprzedzających Święto Dziękczynienia oraz w sam dzień święta. Według prognozy Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego, od wtorku 24 listopada do poniedziałku 30 listopada 81,5 mln Amerykanów będzie podróżować co najmniej 50 mil od domu, informuje BBC News.

Ulewy i powodzie na Zachodzie

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna ostrzegła przed serią sztormów znad Pacyfiku na zachodnim wybrzeżu. Przyniosą one silne ulewy, śnieg w górach, porywisty wiatr, wysokie fale oraz ryzyko podtopień na wybrzeżu.

Silny sztorm ma dotrzeć do północno-zachodniej części kraju we wtorek wieczorem i oddziaływać na region przez całą środę. Przyniesie szczególnie intensywne opady za sprawą rzeki atmosferycznej — dużego strumienia pary wodnej w atmosferze. Najbardziej ucierpią obszary od zachodniej części stanu Waszyngton po Północną Kalifornię, podczas gdy Los Angeles i większość Południowej Kalifornii mają według prognoz uniknąć najintensywniejszych opadów.

Na drogach możliwe są znaczne opóźnienia, w tym na autostradzie I-5 między Seattle a Sacramento. Górskie trasy I-80 i I-90 również mogą ucierpieć z powodu warunków pogodowych. Najsilniejszego deszczu oczekuje się od późnej środy do czwartku, a kolejny sztorm prognozowany jest na piątkowy wieczór.

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Sztorm na Wschodzie

Na wschodnim wybrzeżu sztorm w pobliżu południowo-wschodnich USA ma w środę się nasilić i przesunąć na północ wzdłuż wybrzeża, przekształcając się w silny sztorm przybrzeżny. W środę dotknie Florydę i Karoliny, a w Święto Dziękczynienia dotrze do regionu Mid-Atlantic i północnego wschodu kraju.

Meteorolodzy prognozują porywy wiatru przekraczające 64 km/h na obszarach śródlądowych wzdłuż korytarza I-95, który łączy 15 stanów i Waszyngton. W Nowym Jorku w Święto Dziękczynienia oczekiwane są silne opady deszczu i możliwe podtopienia na wybrzeżu. Z powodu wiatru pod znakiem zapytania stanęło wypuszczenie dużych balonów podczas 100. parady Macy's Thanksgiving Day Parade: miejskie przepisy zakazują ich używania przy stałym wietrze przekraczającym 37 km/h lub porywach przekraczających 56 km/h.

Ryzyko dla lotów

Loty mogą zostać zakłócone w okresie, gdy z krajowych połączeń lotniczych planuje skorzystać 5,96 mln osób. Lotniska w San Francisco i Oakland objęto ostrzeżeniem przed powodziami przybrzeżnymi z powodu wysokich pływów. Władze lotniska w San Francisco ostrzegły przed możliwym wpływem pogody i zaleciły pasażerom lotów krajowych przybycie co najmniej dwie godziny przed odlotem.

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