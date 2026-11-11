W południowo-wschodniej części australijskiego stanu Queensland ponad 58 tys. gospodarstw domowych pozostało bez prądu po kilku silnych burzach. Nawałnicom towarzyszyły niszczycielskie porywy wiatru, informuje ABC News.

Największe przerwy w dostawach prądu w Logan

Najwięcej przerw w dostawach prądu odnotowano w rejonie Logan, gdzie bez elektryczności pozostaje ponad 43 tys. gospodarstw domowych. Zakłócenia dotknęły również rejon Scenic Rim, region Moreton Bay i rejon Gympie.

Rzecznik firmy energetycznej Energex oświadczył, że burza częściowo uszkodziła podstację w Jimboomba, na południe od Brisbane. W rezultacie ponad 9 tys. obiektów w Scenic Rim pozostało bez prądu.

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Ostrzeżenia przed gradem i ulewami

Australijskie Biuro Meteorologii w środę po południu wydało ostrzeżenie przed silnymi burzami z niszczycielskim wiatrem, dużym gradem i ulewami. Według urzędu nad południowo-wschodnim Queensland utworzyło się kilka silnych komórek burzowych.

Aktywność burzowa była oczekiwana między innymi w centralnej części Brisbane, Burpengary, Caboolture, Kilcoy i Mount Tamborine. Meteorolodzy ostrzegli także przed możliwym wpływem złej pogody na Cleveland, Victoria Point, Ormiston, Peel Island i lotnisko w Brisbane.

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