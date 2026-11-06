Przyszły lider demokratycznej większości w Senacie USA Chuck Schumer oświadczył, że demokraci nie będą zatwierdzać kandydatów o prawicowych poglądach, których prezydent Donald Trump zgłosi do Sądu Najwyższego. Powiedział o tym w wywiadzie dla Associated Press po zwycięstwie Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających, informuje The Guardian.

Plany demokratów w Senacie

Schumer oświadczył, że demokraci nie będą zatwierdzać „żadnych złych kandydatów” do Sądu Najwyższego, niższych sądów federalnych i gabinetu Trumpa. Według niego demokraci będą mieli wystarczającą liczbę głosów, aby odrzucać kandydatury prezydenta i powstrzymywać inne jego inicjatywy.

Według publikacji demokraci zdobyli 54 mandaty w Senacie nowej kadencji. Ich liczba może wzrosnąć do 56, jeśli wygrają kandydaci partii w Missisipi i na Alasce, gdzie wyników jeszcze nie ogłoszono, choć demokraci prowadzą. Według stanu na piątkowy poranek demokraci mieli także co najmniej 253 miejsca w Izbie Reprezentantów po zdobyciu ponad 40 mandatów.

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Skład Sądu Najwyższego

Czterech sędziów Sądu Najwyższego USA ma ponad 70 lat. Najstarszymi, a jednocześnie najbardziej konserwatywnymi członkami sądu są 78-letni Clarence Thomas i 76-letni Samuel Alito.

Thomas nie poinformował o zamiarze przejścia na emeryturę. Alito 5 listopada zdementował pogłoski o możliwym odejściu i powiedział Fox News, że planuje pozostać w składzie sądu do końca swojej kadencji. Do rozpoczęcia pracy przez nowy Kongres pozostało sześć tygodni, podczas których kontrolowany przez republikanów Senat teoretycznie mógłby zatwierdzić kandydata Trumpa, gdyby pojawił się wakat.

Podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej Trump zgłosił do Sądu Najwyższego Neila Gorsucha, Bretta Kavanaugha i Amy Coney Barrett. Ukształtowało to konserwatywną większość w stosunku sześciu głosów do trzech.

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