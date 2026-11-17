W Stanach Zjednoczonych demokratyczny senator z Nowego Jorku Chuck Schumer oświadczył, że ma głosy potrzebne do wyboru na lidera większości w Senacie. Jego rywalem w walce o to stanowisko jest demokratyczny senator z Maryland Chris Van Hollen. Informuje o tym The Hill.

Schumer wyraził pewność zwycięstwa

Po lunchu demokratycznego klubu Schumer powiedział dziennikarzom, że jest pewny swojego wyboru i uważa walkę o stanowisko przywódcze za faktycznie zakończoną. Wezwał demokratów do skupienia się na obniżaniu kosztów i zwalczaniu korupcji.

Zapytany, czy kandydatura Van Hollena i poparcie dla niego ze strony kilku demokratów świadczą o niedociągnięciach w pracy kierownictwa, Schumer podkreślił jedność klubu. Powtórzył, że ma poparcie niezbędne do zwycięstwa.

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Oceny poparcia dla kandydatów

Sojusznicy Schumera przewidują, że w rywalizacji z Van Hollenem otrzyma on ponad 40 głosów. Sam Van Hollen oświadczył, że liczy na 15 głosów. Jednocześnie publicznie poparcie dla senatora z Maryland ogłosiło tylko czworo demokratów, którzy będą głosować w wyborach 1 grudnia.

Wśród zwolenników kandydatury Van Hollena publikacja wymienia senatorów Berniego Sandersa i Jeffa Merkley'a. Podczas spotkania z kolegami Schumer powitał również wybranego demokratycznego senatora z Missisipi Scotta Coloma, który osobiście spotkał się ze swoimi przyszłymi kolegami na Kapitolu.

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