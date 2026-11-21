Śledztwo szwedzkiej gazety Dagens Nyheter wykazało, że ruch z 425 stron internetowych w Szwecji trafiał bezpośrednio do firmy Between Digital z siedzibą w Moskwie, częściowo finansowanej przez rosyjskiego oligarchę Romana Abramowicza. Informuje o tym France 24.

Według ustaleń śledztwa potencjalnie wrażliwe informacje o użytkownikach zbierano za pośrednictwem cyfrowej struktury w Luksemburgu, a następnie przekazywano do Between Digital. Właściciele stron uznawali grupy technologii reklamowych, które płaciły za pliki cookie w celu gromadzenia danych, za legalne.

Dane z popularnych serwisów

Wśród stron, których ruch był śledzony, znalazły się internetowe katalogi Eniro i Hitta.se, a także cyfrowe platformy medialne. Według Hitta.se serwis odnotowuje około 400 milionów odwiedzin rocznie.

Na liście znalazła się również wyszukiwarka Ratsit.se, która zapewnia dostęp do części informacji z publicznych rejestrów. W Szwecji, zgodnie z zasadą wolności informacji, większość dokumentów urzędowych jest publiczna, jeśli nie są one utajnione. Umożliwia to znalezienie między innymi adresów domowych, wynagrodzeń, dat urodzenia oraz informacji o orzeczeniach sądowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Starszy badacz szwedzkiego państwowego instytutu badawczego RISE, Karl Hitt, oświadczył, że centralny serwer Between Digital znajduje się w Moskwie. Jego zdaniem zebrane informacje mogą być dostępne dla władz Federacji Rosyjskiej jako państwa-agresora, w tym FSB. Ekspert zaznaczył, że dane o tym, kto, skąd i kiedy wyszukuje informacje o innych osobach, mogą interesować obce państwo.

Ryzyko profilowania

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i założyciel firmy Triop Jonas Lejon podkreślił, że połączenie śledzenia zachowań online z dostępnymi danymi osobowymi może umożliwić szczegółowe profilowanie ludzi. Według jego oceny takie dane mogą potencjalnie służyć do wywierania presji, szantażu i gróźb.

Dane zbierano również z Familjeliv.se, największej w Szwecji społeczności internetowej dla rodziców. W ciągu ostatnich 30 dni strona odnotowała niemal 2 miliony sesji. Użytkownicy serwisu rozmawiają między innymi o relacjach i problemach w pracy, często używając pseudonimów.

Po śledztwie DN szereg stron zakończył współpracę z Between Digital i rozpoczął wewnętrzne kontrole. Dyrektor Ratsit Gustav Kinde powiedział gazecie, że firma nie wiedziała o tym przed kontaktem ze strony dziennikarzy.

Czytaj nas na