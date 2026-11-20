Szwedzka policja podczas kontroli podejrzanych transakcji o łącznej wartości 259 mln euro ustaliła, że Revolut był najczęstszym sposobem wyprowadzania środków ze Szwecji w sprawach związanych z prawdopodobnym praniem pieniędzy z Rosji. Środki najczęściej kierowano na Litwę i do Irlandii, informuje Meduza, powołując się na Financial Times.

Ocena szwedzkiego wywiadu finansowego

Szwedzka jednostka wywiadu finansowego uważa, że neobanki takie jak Revolut wiążą się z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy. Wśród przyczyn wskazano szybką zdalną rejestrację klientów oraz możliwość konwertowania pieniędzy na kryptowaluty.

Financial Times uzyskał również dane dotyczące skarg klientów Revolut w Wielkiej Brytanii. W 2025 roku Rzecznik Finansowy otrzymał 5 076 skarg dotyczących oszustw od użytkowników Revolut — więcej niż od klientów jakiejkolwiek innej instytucji finansowej. Według publikacji Revolut zajmuje pierwsze miejsce na tej liście już trzeci rok z rzędu i może pozostać na nim również w 2026 roku.

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Nadzór we Włoszech

16 listopada włoski sąd objął Revolut nadzorem, powołując się na „poważne niedociągnięcia” w mechanizmach zapobiegania praniu pieniędzy. Według źródeł Financial Times działalność banku będzie kontrolowana przez Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

Revolut został założony w 2015 roku przez przedsiębiorcę rosyjskiego pochodzenia Nikołaja Storonskiego. Firma ma ponad 80 mln klientów, niedawno uzyskała licencje bankowe w Wielkiej Brytanii i USA oraz planuje rozszerzyć obecność do 70 krajów do 2030 roku.

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