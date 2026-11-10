W Szwecji Rada ds. Szkolnictwa Wyższego zaproponowała przesunięcie rozpoczęcia testów językowych wymaganych do uzyskania obywatelstwa. Egzaminy z czytania i rozumienia ze słuchu mogą odbyć się jesienią 2029 roku, a z mówienia i pisania — w 2030 roku. W maju 2025 roku opracowanie testów powierzono Uniwersytetowi Sztokholmskiemu.

Jak informuje The Local Sweden, 18 miesięcy po otrzymaniu zadania uczelnia zatrudniła kierownika prac rozwojowych Larsa Bokandera. Rozpoczął on pełnoetatową pracę nad projektem 1 listopada, biorąc roczną przerwę w pracy na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie w Jönköping.

Cztery części egzaminu

Przyszły system ma składać się z czterech testów: z czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Zespół uniwersytetu już zaangażował i przeszkolił część pracowników, przeanalizował podobne testy w innych krajach, przeprowadził analizę potrzeb i zaczął przygotowywać potencjalne zadania testowe. Jednocześnie Bokander powiedział, że opracowywanie samych zadań faktycznie zaczyna się niemal od zera.

Testy mają sprawdzać poziom A2 w pisaniu i mówieniu oraz poziom B1 w czytaniu i rozumieniu ze słuchu. Według Bokandera wysokiej jakości test powinien być rzetelny — dawać podobny wynik przy ponownym podejściu — trafny, czyli rzeczywiście mierzyć umiejętności językowe, a także sprawiedliwy dla uczestników.

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Pilotaż i format cyfrowy

Uniwersytet Sztokholmski zaplanował dwa etapy testów pilotażowych: w kwietniu–maju 2027 roku oraz w kwietniu–maju 2028 roku. Wymaga to pozyskania setek, a nawet ponad tysiąca uczestników. Bokander nazwał znalezienie osób chętnych do udziału w testach jednym z największych wyzwań.

Po pierwszym etapie uniwersytet planuje przez rok analizować wyniki testów z czytania i rozumienia ze słuchu oraz przygotowywać nowe zadania. Równolegle mają być opracowywane i rozpoczęte w pilotażu testy z mówienia i pisania. Dodatkowy czas wiąże się także z decyzją o przeprowadzeniu pierwszych egzaminów w formacie cyfrowym: według Bokandera format papierowy i komputerowy mogą dawać różne wyniki, dlatego późniejsze przejście na test cyfrowy wymagałoby nowych prac rozwojowych.

Rozumienie ze słuchu obejmuje również odtwarzanie plików dźwiękowych w punktach egzaminacyjnych, co łatwiej zorganizować za pośrednictwem platformy cyfrowej. Bokander zauważył, że do sprawdzenia rzetelności i jakości testów potrzebnych jest kilka rund pilotażu na reprezentatywnej próbie.

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