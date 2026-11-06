W Szwecji partia Szwedzcy Demokraci oświadczyła, że bez stawiania warunków wstrzyma się od głosu podczas głosowania w Riksdagu nad kandydaturą Ulfa Kristerssona na stanowisko premiera. Jak informuje The Local Sweden, lider partii Jimmie Åkesson zrezygnował z żądań dotyczących stanowisk ministerialnych lub zobowiązań politycznych w zamian za poparcie.

Wstrzymanie się od głosu

Posłowie Szwedzkich Demokratów mają wstrzymać się od głosu podczas głosowania parlamentarnego. W szwedzkim systemie negatywnego parlamentaryzmu wystarczy to, aby kandydat mógł objąć urząd, jeśli większość posłów nie zagłosuje przeciwko niemu.

Åkesson podkreślił, że partia nie będzie uczestniczyć w negocjacjach dotyczących programu przyszłego rządu. Jednocześnie po powołaniu Kristerssona Szwedzcy Demokraci zamierzają przejść do opozycji i zastrzegają sobie prawo do głosowania przeciwko wszystkim kolejnym projektom ustaw rządu, w tym budżetom.

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Rola Partii Centrum

Decyzja może wpłynąć na stanowisko Partii Centrum, która wcześniej oświadczała, że nie poprze rządu z ministrami ze Szwedzkich Demokratów ani rządu zależnego od ich poparcia. The Local Sweden zauważa, że w nowym modelu zależność od tej partii mogłaby zakończyć się po głosowaniu nad premierem.

Jeśli Partia Centrum poprze Kristerssona, rząd mniejszościowy będzie mógł szukać głosów dla ustaw i budżetu wśród różnych partii opozycyjnych — Szwedzkich Demokratów, socjaldemokratów, Partii Zielonych lub Partii Lewicy. Åkesson oświadczył, że jego partia nie ma wcześniejszych ustaleń, ale jest gotowa prowadzić negocjacje z rządem w kwestiach, które uzna za korzystne.

Kristersson ma czas do 10 listopada, aby poinformować przewodniczącego parlamentu, czy udało mu się zapewnić wystarczające poparcie dla jego powołania. The Local Sweden zauważa, że przebieg dalszych negocjacji będzie w dużej mierze zależał od decyzji Partii Centrum i Partii Lewicy.

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